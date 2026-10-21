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Esto es lo que ofrece la ley de sometimiento que se debate en el Congreso: ¿Quiénes aplican?

La ley de sometimiento ofrece rebajas de hasta 50% de pena con verdad y reparación total.

Yhonay Díaz

octubre 21 de 2026
09:38 p. m.
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El debate sobre la ley de sometimiento propuesta por el gobierno avanzó este martes en las comisiones constitucionales de Senado y Cámara, generando análisis sobre las condiciones y beneficios penales para grupos armados ilegales que decidan acogerse a esta normativa.

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La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, analizó los alcances del proyecto de ley 443 de 2026, destacando que aunque el gobierno insiste en que "no es un escenario de negociación", el texto contempla rebajas significativas: 30% de reducción de pena para cabecillas y 50% para segundos y terceros al mando, condicionadas a entregar verdad total y garantizar reparación integral a las víctimas.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, afirmó durante su intervención en el Congreso que esta ley, desde ningún punto de vista, es un escenario de impunidad. Vamos a llegar a dos cosas importantes: verdad total y reparación en todo el sentido de la palabra.

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Las condiciones para acceder a beneficios de la ley de sometimiento

Para obtener las rebajas de pena, los sometidos deberán aportar verdad total sobre los crímenes cometidos, aunque la exministra cuestionó si es posible lograrlo cuando "muchos actores han muerto, otros están huyendo, otros se encuentran fuera del país".

Además, enfatizó que la reparación total requiere garantizar que todas las víctimas "comparezcan al proceso, manifiesten su derecho y se hagan parte".

La evaluación del aporte de verdad estará a cargo de jueces, no del gobierno, para evitar cuestionamientos sobre interferencia política en los procesos judiciales.

Detalles de la ley de sometimiento que prepara el Gobierno: ¿De cuánto serían las rebajas de pena y bajo qué condiciones?
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¿Compatibilidad de la ley de sometimiento con otras normas?

Buitrago advirtió que el proyecto debe armonizarse con la Ley 2272 y otras disposiciones vigentes, incluyendo la Ley 1908.

Hay muchas disposiciones que están reglamentando la forma en que se realizan los procesos en el sistema penal.

La exministra también alertó sobre el trámite legislativo; el aumento punitivo contemplado es un aspecto sustancial que requiere un procedimiento más extenso en el Congreso para evitar errores que puedan invalidar la ley.

Finalmente, cuestionó si el marco punitivo es suficiente considerando que se trata de "delitos de guerra y delitos de lesa humanidad", sugiriendo replantear las penas para garantizar justicia efectiva.

El proyecto continúa su trámite legislativo tras superar la solicitud de archivo presentada por la oposición.

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