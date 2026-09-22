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Detalles de la ley de sometimiento que prepara el Gobierno: ¿De cuánto serían las rebajas de pena y bajo qué condiciones?

El jefe de la cartera de justicia advirtió que se negociará a través de un abogado y sin estatus político.

Karol Galindo

septiembre 22 de 2026
02:04 p. m.
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El ministro de Justicia, Iván Cancino, se refirió en el transcurso del martes, 22 de septiembre, a la ley de sometimiento que se encuentra bajo revisión del presidente, Abelardo de la Espriella, para ser presentada en las próximas semanas.

El proyecto, según indicó, establece que los grupos criminales no tendrán un “estatus político”, ni habrá espacio para negociaciones “por eso la persona que va a interlocutar con el Gobierno debe ser abogado y el mensaje es ese: es un tema jurídico, no político”.

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Ni cárceles especiales ni procesos que dejen a un lado a las víctimas:

Aunque el ministro Cancino no descartó el establecimiento de espacios productivos al interior de las cárceles, advirtió que “no va a haber cárceles especiales”.

Y ante las quejas de asociaciones de víctimas que advierten no haber sido reparadas, indicó que van a ser el “eje. Puede tomar decisiones de fondo para beneficios, para libertades condicionales”.

Las rebajas de pena, además, dependerán del rango en la organización. “Para las personas que tengan mando, se contemplan rebajas de hasta un 30%, para los demás, del 50%. Obviamente, hay algunas circunstancias que se tendrán en cuenta para mejorarla o no, pero siempre dependiendo del aporte a las condiciones de entrega o sometimiento”.

Las órdenes de captura y extradiciones se mantendrán.

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Condiciones para acceder a la ley de sometimiento que prepara el Gobierno De la Espriella:

De acuerdo con el jefe de la cartera de justicia, la ley que prepara el Gobierno “es muy completa. Para poder someterse tendrán que hacer un aporte, no solo de verdad, también de justicia, reparación, desmovilización, desarme, cultivos ilícitos, personas desaparecidas y secuestradas”.

Dentro del listado, “hay dos componentes muy importantes: tendrán que dar aportes sobre corrupción que hayan efectuado y sobre vínculos políticos. Si no hay aportes a la corrupción generada o a vínculos con políticos, será difícil someterse a la ley y obtener sus beneficios”, advirtió.

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