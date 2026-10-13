Procuraduría llama a Eva Ferrer tras explosivos señalamientos contra Verónica Alcocer

La Procuraduría llamó a Eva Ferrer y a otras cinco personas luego de la explosiva entrevista que le dio a la Revista Semana en la que señaló presuntos hechos irregulares cometidos por Verónica Alcocer, exprimera dama.

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Ferrer, quien hizo parte del gobierno anterior cuando tuvo el cargo de consejera presidencial para la Reconciliación, destapó que Alcocer habría estado implicada en una red de tráfico de armas y drogas.

Las explosivas revelaciones de Ferrer

Inclusive, mencionó que la exprimera dama habría estado en 2023 en Venezuela y, en su retorno a Colombia, presuntamente llegó con altas sumas de dinero en efectivo, 2.5 millones de dólares, exactamente. El destino habría sido pagar la campaña de su primo Mario Fernández Alcocer.

Otro hecho polémico dicho por Ferrer es que Alcocer supuestamente abordó aviones hacia Venezuela con maletines llenos de droga. Afirmó que la exprimera dama, al parecer, hizo parte de una red criminal con italianos.

¿Quiénes son los otros cinco llamados por la Procuraduría?

Durante la entrevista, también se refirió al dinero que alias Papá Pitufo habría querido aportar a la campaña presidencial, el papel del empresario Euclides Torres, los altercados con el exministro Armando Benedetti, agresiones a la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez y la presunta injerencia de Alcocer en varias entidades.

Tras estas revelaciones, la Procuraduría la llamó a declarar, así como a Carmen Caballero, Angie Rodríguez, Concepción Baracaldo, Guillermo Reyes e Ingrid Carolina Plata Navas. Deberán declarar bajo gravedad de juramento para que brinden información sobre los presuntos actos de corrupción.

Plata Navas sería amiga de la exprimera dama; Baracaldo fue directora de Bienestar Familiar, Reyes fue exministro de Transporte y exembajador en Suecia, Caballero fue directora de ProColombia y Rodríguez, como se mencionó, fue directora del Dapre y también gerente del Fondo de Adaptación.