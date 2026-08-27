CANAL RCN
Colombia Video

Eva Ferrer habría solicitado a Ecopetrol $7.000 millones para la publicación de un libro

Según la información, en 2025 solicitó 7.000 millones de pesos para publicar el libro Colombia más allá de la memoria, propuesta que fue rechazada.

Noticias RCN

agosto 27 de 2026
08:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Termómetro Político conoció documentos internos que apuntan a que Eva Ferrer, exasesora de la exprimera dama Verónica Alcocer, habría intentado gestionar un millonario financiamiento de recursos públicos para proyectos ajenos a la misión de Ecopetrol.

Gobierno y gobernadores se disputan la silla en junta de Ecopetrol
RELACIONADO

Gobierno y gobernadores se disputan la silla en junta de Ecopetrol

Según la información, en 2025 solicitó 7.000 millones de pesos para publicar el libro Colombia más allá de la memoria, propuesta que fue rechazada por la jefatura de comunicaciones externas de la entidad.

Correos electrónicos obtenidos por el medio muestran que Marcela Ulloa, responsable de esa área, advirtió a Ferrer y a los jurídicos de la compañía que el patrocinio era “prohibido” y podría constituir una irregularidad.

Ordenan audiencia para reactivar investigación contra Ricardo Roa por contratos de helicópteros
RELACIONADO

Ordenan audiencia para reactivar investigación contra Ricardo Roa por contratos de helicópteros

Además, señaló que el costo del proyecto representaba el 90% del presupuesto anual destinado a publicidad. En un mensaje fechado en julio de 2025, Ulloa enfatizó: “claramente advierto que no veo conveniente ni procedente ni justificado el patrocinio de los libros”.

Denuncia de presiones y acoso laboral

El caso tomó un giro más delicado cuando Ulloa denunció, a través de los conductos internos de Ecopetrol, que su negativa a financiar el proyecto le generó presiones, persecución, amenazas y acoso laboral.

Corte Suprema evalúa impedimento contra la fiscal general Luz Adriana Camargo en caso de Ricardo Roa
RELACIONADO

Corte Suprema evalúa impedimento contra la fiscal general Luz Adriana Camargo en caso de Ricardo Roa

En su declaración también expuso su situación personal: padece una enfermedad crónica y es madre cabeza de familia de dos niñas, una de ellas en rehabilitación por epilepsia focal.

Despido sorpresivo y dudas sobre el trasfondo

En las últimas horas, la funcionaria recibió la notificación de su despido. La carta señala la decisión de “dar por terminado unilateralmente y sin justa causa el contrato”.

Para algunos observadores, este hecho podría estar relacionado con un intento de evitar que el nuevo gobierno conozca detalles del episodio sobre el posible uso irregular de recursos en Ecopetrol.

El caso abre interrogantes sobre la transparencia en el manejo de presupuestos de la estatal y sobre la protección de quienes denuncian presuntas irregularidades.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Bogotá

No aceptó cargos el primer capturado por el “equivocado” crimen del empresario Gustavo Aponte

Bogotá

Prográmese: Bogotá tendrá cortes de luz durante este viernes 28 de agosto

Disidencias de las Farc

Ataque militar aéreo en Guaviare habría dado de baja a ocho guerrilleros de alias Calarcá

Otras Noticias

Millonarios

Millonarios se tomó Villavicencio y venció 2-0 a Llaneros: vea los goles

Millonarios ganó en Villavicencio y se metió en la pelea por el liderato: vea las anotaciones.

Asia

Avalancha en Nepal: bloqueo del río mantiene alerta por posible nuevo desastre

Esta posibilidad mantiene en máxima tensión a las comunidades y a los equipos de rescate.

Tecnología

¿Ya hay fecha para el lanzamiento del iPhone 18? Apple hizo anuncio oficial

Artistas

Jhonny Rivera habría logrado las ayudas para entregar 20 casas a los afectados por el terremoto en Pereira

Terremoto

Gobierno decretó régimen sanitario especial para agilizar la ayuda humanitaria tras el terremoto