CANAL RCN
Colombia

Exalcaldesa enfrenta cargos por presuntas irregularidades en el cobro de una estampilla

De acuerdo con el ente de control, Navarro habría participado en la aprobación, sanción y publicación de un acuerdo municipal que autorizaba el cobro de dicho tributo tiempo antes del establecido.

Foto: Procuraduría

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
03:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Diana María Navarro Cifuentes, exalcaldesa de Puerto Rico, Meta entre el 2020-2023, por supuestas irregularidades en la creación y aplicación de la Estampilla para la Justicia Familiar en ese municipio.

Formulan cargos contra exalcaldesa de Puerto Rico, Meta

Procurador no descarta apelar la sentencia de la JEP contra exsecretariado de las Farc
RELACIONADO

Procurador no descarta apelar la sentencia de la JEP contra exsecretariado de las Farc

De acuerdo con el ente de control, Navarro habría participado en la aprobación, sanción y publicación de un acuerdo municipal que autorizaba el cobro de dicho tributo a partir del 1 de enero de 2022.

Sin embargo, la normativa nacional señalaba que la medida solo podía entrar en vigor dos años después de la expedición de la ley que la autorizaba, es decir, desde el 5 de agosto de 2023.

La decisión también cobija a la entonces secretaria de Hacienda, Yeimi González Camacho, y a varios concejales de ese periodo: Elizabeth Ríos Córdoba, Rogelio Gallego García, Gustavo Riaño Ramírez, Carlos Arturo Serna García, Edwin García Martínez, Luis Fernando Guzmán Vásquez, Óscar Ortiz Aranguren, Ricardo Bazurdo Flórez, César Augusto Marín Palacio, William Alexander Ospina Vargas y Marlon Alexis Moreno Cardona.

Según la Procuraduría, el presunto actuar de los investigados habría ocasionado inseguridad jurídica y un cobro anticipado de la estampilla, lo cual vulneraría el principio de legalidad tributaria y los deberes de los servidores públicos frente a la comunidad.

Procuraduría abre investigación contra concejal Julián 'Fuchi' Forero por protestas en Bogotá
RELACIONADO

Procuraduría abre investigación contra concejal Julián 'Fuchi' Forero por protestas en Bogotá

En esta etapa procesal, las conductas fueron catalogadas como faltas graves por culpa grave, debido a la inobservancia del cuidado necesario en el ejercicio de la función pública y a la posible afectación del buen funcionamiento de la administración local.

El Ministerio Público anunció que el expediente será trasladado al funcionario de juzgamiento correspondiente, con el fin de dar continuidad al proceso disciplinario.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ecuador

Desmantelan red transnacional que traficaba explosivos hacia Colombia

Antioquia

Adulta mayor fue víctima de abuso sexual al suroeste de Antioquia

Elecciones presidenciales 2026

Gloria Flórez: “Colombia demuestra una lucha frontal contra el narcotráfico”

Otras Noticias

Dayro Moreno

Cumpleaños de Dayro Moreno se salió de control: Tito el Bambino le cantó su canción

Dayro Moreno celebró sus 40 años con mariachis, torta y una sorpresa única: Tito el Bambino le cantó su icónica canción y el video se volvió viral en redes.

Celulares

¿Por qué las personas utilizan el celular en silencio al dormir? Esto dicen los expertos

Muchas personas activan el modo “silencio” para evitar distracciones y tener mayor tranquilidad en su día a día. Te contamos por qué se utiliza.

Venezuela

Venezuela inicia ejercicios militares en La Orchila tras despliegue de buques de EE. UU. en el Caribe

Cuidado personal

¿Cuántas veces deben miccionar las personas en un día?: esto dicen los expertos

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 17 de septiembre de 2025