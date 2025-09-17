Exalcaldesa enfrenta cargos por presuntas irregularidades en el cobro de una estampilla

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Diana María Navarro Cifuentes, exalcaldesa de Puerto Rico, Meta entre el 2020-2023, por supuestas irregularidades en la creación y aplicación de la Estampilla para la Justicia Familiar en ese municipio.

Formulan cargos contra exalcaldesa de Puerto Rico, Meta

RELACIONADO Procurador no descarta apelar la sentencia de la JEP contra exsecretariado de las Farc

De acuerdo con el ente de control, Navarro habría participado en la aprobación, sanción y publicación de un acuerdo municipal que autorizaba el cobro de dicho tributo a partir del 1 de enero de 2022.

Sin embargo, la normativa nacional señalaba que la medida solo podía entrar en vigor dos años después de la expedición de la ley que la autorizaba, es decir, desde el 5 de agosto de 2023.

La decisión también cobija a la entonces secretaria de Hacienda, Yeimi González Camacho, y a varios concejales de ese periodo: Elizabeth Ríos Córdoba, Rogelio Gallego García, Gustavo Riaño Ramírez, Carlos Arturo Serna García, Edwin García Martínez, Luis Fernando Guzmán Vásquez, Óscar Ortiz Aranguren, Ricardo Bazurdo Flórez, César Augusto Marín Palacio, William Alexander Ospina Vargas y Marlon Alexis Moreno Cardona.

Según la Procuraduría, el presunto actuar de los investigados habría ocasionado inseguridad jurídica y un cobro anticipado de la estampilla, lo cual vulneraría el principio de legalidad tributaria y los deberes de los servidores públicos frente a la comunidad.

En esta etapa procesal, las conductas fueron catalogadas como faltas graves por culpa grave, debido a la inobservancia del cuidado necesario en el ejercicio de la función pública y a la posible afectación del buen funcionamiento de la administración local.

El Ministerio Público anunció que el expediente será trasladado al funcionario de juzgamiento correspondiente, con el fin de dar continuidad al proceso disciplinario.