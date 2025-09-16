CANAL RCN
Procuraduría abre investigación contra concejal Julián 'Fuchi' Forero por protestas en Bogotá

El ente de control abrió investigación al concejal por presuntamente liderar las protestas de taxistas y motociclistas este martes.

Foto: Archivo Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
10:01 p. m.
La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra el concejal de Bogotá, Edison Julián Forero Casteblanco, por presuntamente haber promovido la movilización de taxistas y motociclistas durante las protestas de este martes 16 de septiembre.

Investigan a concejal “Fuchi” por bloqueos viales en Bogotá

Según el Ministerio Público, el funcionario habría incitado a conductores a participar en manifestaciones que incluyeron bloqueos en vías principales, como forma de protesta ante inconformidades con la administración distrital. Los hechos habrían ocurrido entre los meses de agosto y septiembre de este año.

Además, la autoridad disciplinaria investiga si Forero, conocido como “Fuchi”, incurrió en abuso de autoridad al agredir verbalmente a un periodista del canal City Tv, quien intentaba realizar una entrevista en medio de las movilizaciones.

El altercado de “Fuchi” con un periodista durante la protesta

“Hago responsable a este señor por las mentiras que está diciendo. Venga, amigo. No le dé miedo, no le dé miedo. Usted fue el que me entrevistó”, dijo el concejal de Bogotá al tratar de impedir que el periodista se alejara.

El periodista le explicó al funcionario que estaba ejerciendo su labor informativa, lo que lo motivó a formularle una pregunta sobre la situación actual y las movilizaciones del gremio de motociclistas.

La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción ordenó la recolección de pruebas para verificar los hechos denunciados en distintos medios de comunicación. El proceso busca esclarecer si hubo faltas disciplinarias por parte del concejal en el marco de las protestas.

