Procuraduría abre investigación contra concejal Julián 'Fuchi' Forero por protestas en Bogotá

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra el concejal de Bogotá, Edison Julián Forero Casteblanco, por presuntamente haber promovido la movilización de taxistas y motociclistas durante las protestas de este martes 16 de septiembre.

La jornada de protesta se llevó a cabo con el argumento de que la administración distrital mantiene una desconexión con las problemáticas de movilidad en la ciudad.

La manifestación generó congestiones en múltiples corredores viales de Bogotá, afectando el desplazamiento de miles de ciudadanos en la capital colombiana.

Investigan a concejal “Fuchi” por bloqueos viales en Bogotá

Según el Ministerio Público, el funcionario habría incitado a conductores a participar en manifestaciones que incluyeron bloqueos en vías principales, como forma de protesta ante inconformidades con la administración distrital. Los hechos habrían ocurrido entre los meses de agosto y septiembre de este año.

Además, la autoridad disciplinaria investiga si Forero, conocido como “Fuchi”, incurrió en abuso de autoridad al agredir verbalmente a un periodista del canal City Tv, quien intentaba realizar una entrevista en medio de las movilizaciones.

El altercado de “Fuchi” con un periodista durante la protesta

“Hago responsable a este señor por las mentiras que está diciendo. Venga, amigo. No le dé miedo, no le dé miedo. Usted fue el que me entrevistó”, dijo el concejal de Bogotá al tratar de impedir que el periodista se alejara.

El periodista le explicó al funcionario que estaba ejerciendo su labor informativa, lo que lo motivó a formularle una pregunta sobre la situación actual y las movilizaciones del gremio de motociclistas.

La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción ordenó la recolección de pruebas para verificar los hechos denunciados en distintos medios de comunicación. El proceso busca esclarecer si hubo faltas disciplinarias por parte del concejal en el marco de las protestas.