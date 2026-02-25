CANAL RCN
Descubren depósito con explosivos del ELN en Usme que serían utilizados el día de elecciones

Dos personas fueron capturadas en el operativo que frustró presuntos atentados terroristas planeados para el 8 de marzo durante la jornada electoral.

febrero 25 de 2026
04:52 p. m.
En las últimas horas, un operativo de seguridad en la localidad de Usme, sur de Bogotá, permitió el desmantelamiento de un depósito clandestino de explosivos que, según las autoridades, estaba destinado a ejecutar acciones terroristas durante la jornada electoral del 8 de marzo.

RELACIONADO

La intervención terminó con la captura de dos personas vinculadas al material incautado.

Las autoridades informaron que el material explosivo pertenecía al ELN, grupo guerrillero que mantiene actividad en diversas regiones del país.

RELACIONADO

Desmantelan depósito con explosivos del ELN en el sur de Bogotá

De acuerdo con los reportes oficiales, el arsenal encontrado iba a ser utilizado para cometer acciones terroristas el próximo 8 de marzo, fecha en la que se llevaría a cabo la jornada de votación.

El descubrimiento del depósito ha sido calificado por las autoridades como un golpe significativo contra los planes de desestabilización que buscaban afectar el proceso democrático.

El operativo en Usme, una de las localidades del sur de Bogotá, evidencia la persistencia de amenazas de seguridad en zonas urbanas.

RELACIONADO

Dos capturados en depósito clandestino del ELN en Usme

Las dos personas capturadas en el operativo se encuentran actualmente bajo custodia de las autoridades, quienes adelantan las investigaciones correspondientes para establecer su grado de responsabilidad y posibles conexiones con estructuras del ELN.

Se espera que en las próximas horas se revelen más detalles sobre los detenidos y el tipo de material explosivo incautado.

Las autoridades han reforzado los controles en diferentes puntos del país y mantienen operativos de inteligencia para prevenir cualquier acción que pueda comprometer la seguridad de los electores.

El ELN ha sido señalado en múltiples ocasiones de ejecutar ataques en períodos electorales como estrategia para generar zozobra y deslegitimar los procesos democráticos.

RELACIONADO

