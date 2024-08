"Nadie me da razón de mi hijo": la denuncia de familiares del joven asesinado por disidencias de las Farc

David Steven Fernández Soler, quien fue miembro destacado de la Primera Línea durante las protestas de 2021, ha sido recientemente confirmado como ejecutado por las disidencias lideradas por Iván Mordisco.

La madre de David, Angélica Soler, ha enfrentado un largo proceso para recuperar el cuerpo de su hijo, después de que este fuera secuestrado y obligado a unirse a las Farc, según sus afirmaciones.

El 31 de julio, Iván Mordisco anunció en un video que David Fernández había sido ejecutado por orden de alias Calarcá.

Fernández, que había sido captado anteriormente en videos con las disidencias y participó en la conferencia de las Farc en los Llanos del Yarí en abril de 2023, estuvo en contacto con su madre hasta el 7 de junio de 2023, cuando le confesó que estaba siendo forzado a realizar actividades que no deseaba.

Desde entonces, su familia ha estado batallando no solo con la pérdida de su hijo, sino también con la falta de respuestas oficiales a sus solicitudes de justicia.

En una entrevista con Noticias RCN, Angélica Soler declaró que ya había enviado múltiples derechos de petición a la presidencia y otras instituciones gubernamentales solicitando la devolución del cuerpo de su hijo para poder darle una sepultura digna.

Sin embargo, estas solicitudes han quedado sin respuesta, pese a que David Fernández había participado activamente en la campaña del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.

La madre además señalo que de ningún lado ha recibido ninguna comunicación oficial que confirme la recepción de sus peticiones ni la acción sobre ellas.

He mandado derechos de petición a la casa de la presidencia, cartas y no he recibido nada, pero mi hijo sí estuvo todo el tiempo con Francia y Petro y tengo como comprobarlo (…) yo solo pido que me entreguen el cuerpo, que me lo devuelvan porque quiero darle el último adiós.