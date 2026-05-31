CANAL RCN
Colombia

8 capturas, 10 noticias criminales y 77 desaparecidos en las urnas: Fiscalía sobre su plan de acción durante las elecciones

La Fiscalía mantiene plan para investigar delitos relacionados con el certamen electoral.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 31 de 2026
07:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Colombia cerró una estrecha jornada electoral en la que millones de personas se dirigieron a las urnas para elegir a su candidato presidencial favorito. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación informó que se mantendrá el plan de acción para investigar y judicializar los delitos relacionados con el certamen electoral.

Abelardo de la Espriella, el ‘outsider’ millonario que se disputa la Presidencia de Colombia
RELACIONADO

Abelardo de la Espriella, el ‘outsider’ millonario que se disputa la Presidencia de Colombia

¿Cuál fue el panorama durante las elecciones presidenciales?

Según el más reciente informe de la Fiscalía, durante la jornada electoral se llevaron a cabo 8 capturas relacionadas con el certamen. En Popayán, en el barrio El Uvo, fueron capturadas en flagrancia cuatro mujeres y un hombre por presunta responsabilidad en el delito de corrupción al sufragante.

De acuerdo con la información recopilada, los sujetos son señalados de verificar certificados electorales que habrían votado por una determinada colectividad e incorporaron los respectivos datos en un listado.

En Cumaral, Meta, fue capturada una persona por el delito de falsedad personal tras, presuntamente, suplantar a un testigo electoral en una de las mesas de votación. En Valledupar, Cesar, fue capturada una mujer por el delito de voto fraudulento al identificarse que habría sufragado en dos mesas diferentes.

Presidente Gustavo Petro no aceptó resultados del preconteo y denunció alteraciones en software
RELACIONADO

Presidente Gustavo Petro no aceptó resultados del preconteo y denunció alteraciones en software

Fiscalía abrió noticias criminales durante elecciones

Así mismo, la entidad reveló que se abrieron 10 noticias criminales por delitos electorales en ciudades como Bogotá, Chocó, Nariño, Risaralda, Sucre y 107 más por diferentes ilícitos relacionados con el comportamiento ciudadano. En una de las indagaciones se vinculó a la alcaldesa de El Paujil, Caquetá, por el delito de constreñimiento al sufragante.

Por su parte, equipos de la Policía Judicial y el CTI materializaron 85 órdenes de captura contra personas requeridas por distintos delitos como homicidio, concierto para delinquir, extorsión, tráfico de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acceso abusivo a sistema informático.

Finalmente, se informó que 77 personas reportadas como desaparecidas acudieron a puestos de votación que se ubicaron en distintos departamentos. En este sentido, se les emitieron las actas de supervivencia y sus nombres fueron descargados de los registros oficiales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

¿Se puede modificar el puesto de votación para la segunda vuelta de las elecciones 2026?

Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella, el ‘outsider’ millonario que se disputa la Presidencia de Colombia

Gustavo Petro

Presidente Gustavo Petro no aceptó resultados del preconteo y denunció alteraciones en software

Otras Noticias

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 31 de mayo de 2026

¡Celebran los últimos ganadores del mes tras el sorteo del Super Astro Luna de este 31 de mayo! Descubra aquí el resultado exacto.

Luis Díaz

Anuncian el mejor gol de la Champions League: así le fue al que le marcó Luis Díaz al PSG

Luis Díaz volvió a ser noticia en Europa luego de que la UEFA incluyera su gol ante el PSG entre los mejores de la Champions League 2025-2026. Así quedó en el ranking final.

Bogotá

Mascotas, cada vez más familia: crece la demanda de atención veterinaria en Bogotá

Donald Trump

Le recomiendan a Donald Trump bajar de peso, cambiar la alimentación y hacer ejercicio

Salud mental

Las señales silenciosas del agotamiento emocional