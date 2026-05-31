8 capturas, 10 noticias criminales y 77 desaparecidos en las urnas: Fiscalía sobre su plan de acción durante las elecciones

Colombia cerró una estrecha jornada electoral en la que millones de personas se dirigieron a las urnas para elegir a su candidato presidencial favorito. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación informó que se mantendrá el plan de acción para investigar y judicializar los delitos relacionados con el certamen electoral.

¿Cuál fue el panorama durante las elecciones presidenciales?

Según el más reciente informe de la Fiscalía, durante la jornada electoral se llevaron a cabo 8 capturas relacionadas con el certamen. En Popayán, en el barrio El Uvo, fueron capturadas en flagrancia cuatro mujeres y un hombre por presunta responsabilidad en el delito de corrupción al sufragante.

De acuerdo con la información recopilada, los sujetos son señalados de verificar certificados electorales que habrían votado por una determinada colectividad e incorporaron los respectivos datos en un listado.

En Cumaral, Meta, fue capturada una persona por el delito de falsedad personal tras, presuntamente, suplantar a un testigo electoral en una de las mesas de votación. En Valledupar, Cesar, fue capturada una mujer por el delito de voto fraudulento al identificarse que habría sufragado en dos mesas diferentes.

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Fiscalía abrió noticias criminales durante elecciones

Así mismo, la entidad reveló que se abrieron 10 noticias criminales por delitos electorales en ciudades como Bogotá, Chocó, Nariño, Risaralda, Sucre y 107 más por diferentes ilícitos relacionados con el comportamiento ciudadano. En una de las indagaciones se vinculó a la alcaldesa de El Paujil, Caquetá, por el delito de constreñimiento al sufragante.

Por su parte, equipos de la Policía Judicial y el CTI materializaron 85 órdenes de captura contra personas requeridas por distintos delitos como homicidio, concierto para delinquir, extorsión, tráfico de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acceso abusivo a sistema informático.

Finalmente, se informó que 77 personas reportadas como desaparecidas acudieron a puestos de votación que se ubicaron en distintos departamentos. En este sentido, se les emitieron las actas de supervivencia y sus nombres fueron descargados de los registros oficiales.