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¿Se puede modificar el puesto de votación para la segunda vuelta de las elecciones 2026?

Tras los resultados de primera vuelta, surgen varias dudas sobre si se puede cambiar el puesto para la segunda vuelta.

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Foto: Registraduría Nacional.

Noticias RCN

mayo 31 de 2026
07:37 p. m.
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La jornada electoral de este domingo 31 de mayo se llevó a cabo de forma pacífica y dejó sobre la mesa el panorama para la segunda vuelta, que será en menos de un mes.

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Los dos principales ganadores fueron Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Alguno de ellos se quedará con la Presidencia de la República y será el nuevo presidente, siendo el sucesor de Gustavo Petro.

¿Cómo quedó la primera vuelta?

El último preconteo de la Registraduría indicó que 23.673.021 colombianos acudieron a las urnas. El último censo de la Registraduría señaló que había 41.421.973 colombianos habilitados para votar.

El boletín 40, con el 99.95 % del escrutinio, mostró que De la Espriella llegó a los 10.355.589 votos, lo que fue igual al 43.74 %. En segunda posición quedó Cepeda con 9.685.737, el 40.91 %.

Con estos resultados, la cuenta regresiva entonces comenzó para llegar al día cero, la segunda vuelta. En tres semanas, los candidatos deberán meterle el acelerador a la campaña para obtener más votos.

No se puede cambiar el puesto de votación

En la primera vuelta, la tercera posición fue para Paloma Valencia, quien ya anunció su apoyo a la candidatura de De la Espriella. De igual forma, el expresidente Álvaro Uribe invitó a que los colombianos voten por el ganador de esta primera vuelta.

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Sin embargo, quedan dudas sobre el camino que tomen los votantes de la fórmula de Valencia, Juan Daniel Oviedo. No anunció su apoyo y dijo que dará a conocer su decisión en próximos días.

Para el caso de los colombianos, una de las dudas radica en el puesto de votación. Hubo varios que no alcanzaron a ajustarlo para este 31 de mayo y no ejercieron su derecho.

Ahora bien, ¿pueden cambiarlo para la segunda vuelta? Acorde a los parámetros de la Registraduría, no es posible hacerlo. El plazo para el trámite culminó el 31 de marzo, dos meses antes de la primera vuelta. Tampoco se extenderá un nuevo plazo, por lo que no es posible ajustarlo.

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