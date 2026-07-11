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¿Qué ministros falta que el presidente electo Abelardo de la Espriella designe?

En menos de un mes, se llevará a cabo la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

Gabinete de Abelardo de la Espriella.
Gabinete de Abelardo de la Espriella. Foto: Presidencia | AFP..

Noticias RCN

julio 11 de 2026
12:04 p. m.
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El escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó los resultados del domingo 21 de junio. Abelardo de la Espriella obtuvo 12.960.166, superando los 12.708.312 de Iván Cepeda.

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Tras recibir la credencial, tanto él como el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, han llevado a cabo una extensa agenda de cara a preparar lo que será el gobierno entrante.

¿Qué ministros ya fueron designados?

Sin duda, lo que más expectativa ha generado es la designación de ministros, debido a que serán el círculo que lo acompañará desde el 7 de agosto. Hasta el momento, los anunciados son:

  • Ministerio del Interior – Rodrigo Lara: Fue senador de la República, expresidente de la Cámara de Representantes y excandidato a la Alcaldía de Bogotá.
  • Ministerio de Hacienda – Miguel Gómez Martínez: Economista, docente, fue vicecontralor de la República, expresidente de Bancóldex, Fasecolda y de la Cámara de Comercio Colombo-Americana.
  • Ministerio de Justicia – Iván Cancino: Abogado penalista, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas.
  • Ministerio de Defensa – general (r) Jorge Eduardo Mora: Tiene más de 30 años de experiencia en las FF. MM. Hizo parte de la Octava División, fue comandante de la División de Fuerzas Especiales y director del Departamento Conjunto de Inteligencia.
  • Ministerio de Comercio - Mauricio Gómez Amín: Fue senador de la República, representante a la Cámara, concejal y edil de Barranquilla.
  • Ministerio de Educación - Viviane Morales: Fue embajadora de Colombia en Francia, senadora de la República y fiscal general de la Nación.
  • Ministerio de Ambiente – Fabio Arjona: Es biólogo marino, investigador y director de Conservation International Colombia.
  • Ministerio de Agricultura – Indalecio Dangond Baquero: Es columnista, experto en financiamiento agropecuario y administrador de empresas.
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Los ministerios faltantes

  • Ministerio de Vivienda – Jaime Andrés Beltrán: Es comunicador social y fue alcalde de Bucaramanga.
  • Ministerio de Transporte – Elsa Noguera: Fue gobernadora del Atlántico, ministra de Vivienda y alcaldesa de Barranquilla.
  • Ministerio de Deporte – Juliana Gutiérrez: Es administradora de empresas y magíster en Administración de Riesgos.
  • Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) – Omar Bula: Cuenta con experiencia tras haber trabajado en Ecuador, Brasil, Panamá, Sudán, Italia, Egipto, Irak, Etiopía y Senegal, Habla cuatro idiomas.

En ese orden de ideas, hasta el momento faltaría por designar: Ministerio de Agricultura, Salud, Trabajo, Minas, MinTIC, Cultura y Ciencia.

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