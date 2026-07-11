¿Qué ministros falta que el presidente electo Abelardo de la Espriella designe?

El escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó los resultados del domingo 21 de junio. Abelardo de la Espriella obtuvo 12.960.166, superando los 12.708.312 de Iván Cepeda.

Tras recibir la credencial, tanto él como el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, han llevado a cabo una extensa agenda de cara a preparar lo que será el gobierno entrante.

¿Qué ministros ya fueron designados?

Sin duda, lo que más expectativa ha generado es la designación de ministros, debido a que serán el círculo que lo acompañará desde el 7 de agosto. Hasta el momento, los anunciados son:

Ministerio del Interior – Rodrigo Lara: Fue senador de la República, expresidente de la Cámara de Representantes y excandidato a la Alcaldía de Bogotá.

Fue senador de la República, expresidente de la Cámara de Representantes y excandidato a la Alcaldía de Bogotá. Ministerio de Hacienda – Miguel Gómez Martínez: Economista, docente, fue vicecontralor de la República, expresidente de Bancóldex, Fasecolda y de la Cámara de Comercio Colombo-Americana.

Economista, docente, fue vicecontralor de la República, expresidente de Bancóldex, Fasecolda y de la Cámara de Comercio Colombo-Americana. Ministerio de Justicia – Iván Cancino: Abogado penalista, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas.

Abogado penalista, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas. Ministerio de Defensa – general (r) Jorge Eduardo Mora: Tiene más de 30 años de experiencia en las FF. MM. Hizo parte de la Octava División, fue comandante de la División de Fuerzas Especiales y director del Departamento Conjunto de Inteligencia.

Tiene más de 30 años de experiencia en las FF. MM. Hizo parte de la Octava División, fue comandante de la División de Fuerzas Especiales y director del Departamento Conjunto de Inteligencia. Ministerio de Comercio - Mauricio Gómez Amín: Fue senador de la República, representante a la Cámara, concejal y edil de Barranquilla.

Fue senador de la República, representante a la Cámara, concejal y edil de Barranquilla. Ministerio de Educación - Viviane Morales: Fue embajadora de Colombia en Francia, senadora de la República y fiscal general de la Nación.

Fue embajadora de Colombia en Francia, senadora de la República y fiscal general de la Nación. Ministerio de Ambiente – Fabio Arjona: Es biólogo marino, investigador y director de Conservation International Colombia.

Es biólogo marino, investigador y director de Conservation International Colombia. Ministerio de Agricultura – Indalecio Dangond Baquero: Es columnista, experto en financiamiento agropecuario y administrador de empresas.

Los ministerios faltantes

Ministerio de Vivienda – Jaime Andrés Beltrán: Es comunicador social y fue alcalde de Bucaramanga.

Es comunicador social y fue alcalde de Bucaramanga. Ministerio de Transporte – Elsa Noguera: Fue gobernadora del Atlántico, ministra de Vivienda y alcaldesa de Barranquilla.

Fue gobernadora del Atlántico, ministra de Vivienda y alcaldesa de Barranquilla. Ministerio de Deporte – Juliana Gutiérrez: Es administradora de empresas y magíster en Administración de Riesgos.

Es administradora de empresas y magíster en Administración de Riesgos. Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) – Omar Bula: Cuenta con experiencia tras haber trabajado en Ecuador, Brasil, Panamá, Sudán, Italia, Egipto, Irak, Etiopía y Senegal, Habla cuatro idiomas.

En ese orden de ideas, hasta el momento faltaría por designar: Ministerio de Agricultura, Salud, Trabajo, Minas, MinTIC, Cultura y Ciencia.