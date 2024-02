Funcionarios del Gobierno reaccionaron a posibles movidas en el gabinete del presidente Petro

Diferentes funcionarios del Gobierno se han pronunciado a la presentación de renuncias protocolarias que hicieron diferentes ministros y directores de departamentos en el consejo de ministros de la noche del miércoles 31 de enero.

Fuentes de Casa de Nariño confirmaron a Noticias RCN que gran parte del gabinete puso sobre la mesa la carta de renuncia protocolaria, a partir de este momento será el presidente Gustavo Petro quien decida la continuidad de cada uno de sus funcionarios.

Llamado de Jorge Iván González al presidente

La única renuncia y salida confirmada hasta el momento es la del director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, quien le expresó su agradecimiento al mandatario colombiano por el trabajo.

“Le agradezco que haya confiado en mí. Fue un honor haber dirigido esta institución que, con el paso del tiempo, a lo largo de sus 65 años, se ha ido consolidando como un centro de reflexión de alta calidad técnica. La fuerza institucional del DNP es un patrimonio de la Nación”, afirmó González.

El director también le hizo un llamado al presidente Petro para que trabaje articuladamente con los gobernadores, alcaldes y gremios del país.

"Quiero expresarles mi agradecimiento a los colegas del gabinete, a los consejeros de planeación, a los congresistas que asumieron de manera juiciosa su tarea legislativa. El cumplimiento de las metas del Plan no es posible sin el concurso de todos los alcaldes y gobernadores, y sin el aporte de las organizaciones gremiales", concluyó el director del DNP.

Ministros hablan sobre renuncias protocolarias

Durante la jornada, algunos ministros se han pronunciado sobre la presentación de las renuncias protocolarias. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, aseguró que haber presentado las cartas fue una iniciativa del gabinete.

“Realmente fue un ofrecimiento general del Gobierno Nacional, tenemos que estar siempre dispuestos a hacer todo lo posible por cumplir la apuesta programática de Gobierno y en esas apuestas a ser cada vez más contundentes en nuestras intervenciones”, aseguró Mojica.

La ministra enfatizó en que el Gobierno aún no respondido a las necesidades que han tenido históricamente los territorios más vulnerables del país.

“Sigue habiendo un bache entre la intención del Gobierno Nacional de hacer una inclusión y una transformación en los territorios más pobres y excluidos del país, y lo que es la burocracia y tecnocracia realizada en esta fría ciudad como Bogotá”, expresó la minagricultura.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que no fue el presidente quien solicitó las renuncias. Además, aseguró que el director del DNP salía del cargo por termas personales.

“El presidente no pidió renuncias, pero parece que hay algunos interesados en que se pidan, entonces esta mañana apareció que todo el mundo estaba renunciado. No, el presidente no ha pedido renuncias, la situación del sector del DNP es una cosa más personal y hay un grado de agotamiento”, expresó Bonilla.