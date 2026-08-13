Gatito fue rescatado en medio un inmueble severamente afectado por sismo en Pereira

En medio de las dificultades que ha provocado el duro terremoto de 7,4 de magnitud en Colombia, siguen apareciendo las historias que mantienen viva la esperanza para los organismos de socorro que atienden la emergencia.

En el barrio La Lorena, en Pereira, los oficiales del cuerpo de Bomberos de Medellín, quienes se encuentran brindando asistencia humanitaria, lograron rescatar a un pequeño gato que se encontraba atrapado entre los escombros de una vivienda a punto de colapsar.

En las imágenes se logra evidenciar que la edificación tenía severos problemas estructurales, pero los bomberos lograron acceder y poner a salvo al animal que se encontraba en un punto de difícil acceso, rescatando una vida que también cuenta.

Alcalde de Medellín se pronunció

A través de sus redes sociales, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mostró con alegría el emotivo momento donde el gato fue salvado, resaltando el compromiso de los equipos de rescate enviados desde la capital antioqueña hacia diferentes regiones afectadas del país.