¿Por qué el terremoto se sintió tan fuerte siendo tan profundo? Servicio Geológico Colombiano explicó

El terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto sigue generando dudas e incertidumbre en los ciudadanos que no paran de buscar explicaciones para el fenómeno que tiene en luto al país.

El Servicio Geológico Colombiano, a través de su cuenta en X, aclaró una de las inquietudes que más se escuchan en las conversaciones de los últimos días entre los colombianos.

¿Por qué se sintió tan fuerte si ocurrió a más de 100km de profundidad?

El SGC explicó que las ondas sísmicas deben ser vistas como una linterna; si se acerca a una pared, se ilumina un área pequeña y si se aleja, se cubre una superficie mayor. El sismo, al tener una magnitud de 7.4, liberó una energía que viajó en todas las direcciones hasta llegar a la superficie abarcando una zona amplia en donde se pudo percibir, concluyó la entidad.

Expertos internacionales afirmaron que un sismo con tanta profundidad es muy complejo y se debe estudiar a fondo. Además, informaron que el movimiento telúrico se sintió durante más tiempo debido a lo que se conoce como "efecto de sitio" que se genera "cuando las propiedades mecánicas y geológicas del terreno que sufre el paso de la onda sísmica amplifica la frecuencia y amplifica la amplitud de la onda”, afirmó Raúl Pérez, del Instituto Geológico y Minero de España en entrevista a EFE.

En su hilo informativo, el SGC dio un parte de tranquilidad para la ciudadanía informando que cualquier evento sísmico que se genere en el país, es monitoreado las 24 horas del día, los 7 días a la semana a través de la Red Sismológica Nacional.

En Colombia se registran, en promedio, más de 2.500 sismos al mes

Aunque el dato suministrado por la entidad nacional parece alarmante, ellos mismos aseguraron que Colombia es un país sísmicamente activo, un dato a tener en cuenta para seguir tomando las medidas necesarias para que los impactos no sean tan fuertes como los del pasado 10 de agosto.