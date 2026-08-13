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Emiratos Árabes Unidos se suma a la ayuda para Colombia: así lo anunció el presidente De La Espriella

Emiratos Árabes Unidos realizará una millonaria donación para apoyar a Colombia tras el terremoto.

Emiratos Árabes Unidos.
Emiratos Árabes Unidos. Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 13 de 2026
07:16 p. m.
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Emiratos Árabes Unidos anunció una donación de 10 millones de dólares para apoyar a Colombia tras el terremoto del pasado 10 de agosto. El aporte fue confirmado por el presidente Abelardo De La Espriella luego de una conversación con el mandatario emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

La ayuda internacional llega mientras los organismos de emergencia mantienen las labores de búsqueda, atención a heridos y asistencia a las familias afectadas por el movimiento sísmico de magnitud 7,4.

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De La Espriella informó que el respaldo fue acordado durante una comunicación directa con el presidente de Emiratos Árabes Unidos y agradeció el aporte destinado a atender las consecuencias de la tragedia.

Acabo de hablar con Su Alteza el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Agradezco profundamente su solidaridad con Colombia y su generosa donación de 10 millones de dólares para atender la tragedia causada por el terremoto, mencionó De La Espriella.

¿Para qué se utilizarán los US$10 millones?

Los recursos llegarán en medio de una emergencia que requiere atención en diferentes frentes. Entre las necesidades están la alimentación, el agua, el alojamiento temporal, la atención médica y la recuperación de infraestructura.

La primera etapa continúa concentrada en las labores de rescate y asistencia a las personas afectadas. Paralelamente, las autoridades deberán avanzar en la recuperación de viviendas, establecimientos comerciales y servicios esenciales.

El terremoto ocurrió el lunes 10 de agosto y tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó. Risaralda, Valle del Cauca, Chocó y Caldas aparecen entre los departamentos con mayores afectaciones.

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De acuerdo con el balance citado en la información oficial, la emergencia deja 265 personas fallecidas, 3.494 heridas y 496 desaparecidas. Además, más de 53.800 personas resultaron afectadas y se contabilizan 25.872 familias damnificadas.

¿Qué otros países han ofrecido ayuda a Colombia?

El aporte de Emiratos Árabes Unidos se suma a la respuesta internacional desplegada después del terremoto. Estados Unidos anunció US$15,5 millones, mientras Corea del Sur comprometió US$1 millón y España comunicó una ayuda inicial de un millón de euros.

También se han registrado ofrecimientos o apoyos de Brasil, México, Israel, Ecuador, El Salvador, Panamá y Perú.

Organismos como Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos y la Cruz Roja también participan en las labores de atención.

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El Gobierno también anunció tres días de duelo nacional, una emergencia económica y la creación del Fondo Milagro para canalizar medidas de apoyo a las familias, comerciantes y territorios golpeados por el sismo.

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