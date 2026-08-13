Feid y Ryan Castro anunciaron reprogramación de sus conciertos tras terremoto

La emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto en Colombia también modificó la agenda de conciertos en el país. Dos de los principales artistas urbanos colombianos, Feid y Ryan Castro, anunciaron el aplazamiento de presentaciones que tenían programados para los próximos días.

Feid tenía previsto presentarse el 21 de agosto en La Macarena de Medellín, mientras que Ryan Castro estaba programado para actuar el 22 de agosto en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Ambos conciertos fueron aplazados después del terremoto que dejó graves afectaciones en diferentes regiones del territorio nacional.

En el caso de Ryan Castro, el estadio Pascual Guerrero quedó con daños en su infraestructura, lo que imposibilitaba la opción de seguir con la programación original. El artista expresó su solidaridad con las personas y familias afectadas por la emergencia.

La decisión de ambos artistas también llegó con un llamado a sus fanáticos para que no dejen de donar y/o ayudar a las personas más necesitadas, recordando que ambos están promoviendo iniciativas para hacer llegar ayuda humanitaria a las regiones afectadas.

Álex Ubago y el Festival Petronio Álvarez también fueron afectados

La emergencia también llevó a Álex Ubago a suspender temporalmente tres presentaciones que tenía programadas en Colombia. Mundo Boletos, empresa encargada de la boletería, confirmó que los conciertos del cantante español en Pereira, Cali y Pasto serán reprogramados como consecuencia de la situación que atraviesa el país tras el terremoto.

La Alcaldía de Cali también confirmó que el Festival Petronio Álvarez queda suspendido. Los organizadores anunciaron una iniciativa denominada Petronio Solidario, orientada a apoyar a las familias afectadas por el terremoto y a quienes dependían económicamente de la realización del festival.