CANAL RCN
Colombia

Gobierno designa a John Milton Rodríguez como liquidador del Ministerio de Igualdad

El decreto establece que Rodríguez González recibirá la remuneración correspondiente al cargo de ministro.

Gobierno designa a John Milton Rodríguez como liquidador del Ministerio de Igualdad
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

agosto 13 de 2026
09:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El gobierno de Abelardo de la Espriella expidió un decreto mediante el cual designó a John Milton Rodríguez González como nuevo liquidador del Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación.

Solicitan suspender millonarios contratos durante la liquidación del Ministerio de la Igualdad
RELACIONADO

Solicitan suspender millonarios contratos durante la liquidación del Ministerio de la Igualdad

La decisión implica la salida de Rafael Rodríguez Ortiz, quien había sido nombrado en julio pasado para dirigir el proceso.

Liquidación ordenada tras fallo de la Corte

La medida se enmarca en el proceso de liquidación de la cartera, ordenado en junio por el gobierno de Gustavo Petro, luego de que la Sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional declarara inexequible la Ley 2281 de 2023, norma que había creado el ministerio.

Gobierno Petro acelera decretos, contratos y nombramientos a días de finalizar su mandato
RELACIONADO

Gobierno Petro acelera decretos, contratos y nombramientos a días de finalizar su mandato

El alto tribunal estableció que sus efectos cesarían al finalizar la legislatura 2025-2026, lo que obligó al Ejecutivo a adoptar medidas para garantizar la continuidad de los programas y funciones que estaban bajo su responsabilidad.

Aunque se intentó revivir la cartera mediante un nuevo proyecto de ley, este se hundió en el Congreso por falta de tiempo en su trámite.

MinIgualdad avanza en contrataciones por 469.000 millones, pese a entrar en proceso de liquidación
RELACIONADO

MinIgualdad avanza en contrataciones por 469.000 millones, pese a entrar en proceso de liquidación

Funciones y entrega del cargo

El decreto establece que Rodríguez González ejercerá las funciones previstas en el régimen legal de liquidación y recibirá la remuneración correspondiente al cargo de ministro. Asimismo, se ordena al liquidador saliente entregar un informe de gestión y realizar el acta de entrega de bienes, archivos, contratos, procesos judiciales y recursos financieros.

Con esta nueva designación, el Gobierno afirma que busca asegurar la culminación ordenada del proceso liquidatorio, proteger el patrimonio público y garantizar la adecuada administración de los activos y pasivos de la entidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

Esta es la historia de Héctor Méndez, el topo mayor que llegó a Colombia para salvar vidas

Temblor en Colombia

Personal de salud trabaja sin descanso en Cali tras el terremoto de 7.4 en Colombia

Brasil

Influencer colombiana fue identificada entre las víctimas del accidente de helicóptero en Brasil

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 13 de agosto de 2026

Consulte los resultados de las loterías de Bogotá y Quindío de este jueves 13 de agosto de 2026. Revise los números ganadores y las series.

James Rodríguez

"Seré el primero en entregar apoyos": James Rodríguez llama a reconstruir Colombia tras el terremoto

El capitán de la Selección Colombia anunció apoyo a los damnificados y convocó a la comunidad del fútbol a sumarse a la reconstrucción de las zonas afectadas.

Terremoto

Emiratos Árabes Unidos se suma a la ayuda para Colombia: así lo anunció el presidente De La Espriella

Artistas

Feid y Ryan Castro anunciaron reprogramación de sus conciertos tras terremoto

Organización Mundial de la Salud

Desinformación en salud: riesgos de consejos falsos en internet