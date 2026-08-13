Gobierno designa a John Milton Rodríguez como liquidador del Ministerio de Igualdad

El gobierno de Abelardo de la Espriella expidió un decreto mediante el cual designó a John Milton Rodríguez González como nuevo liquidador del Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación.

RELACIONADO Solicitan suspender millonarios contratos durante la liquidación del Ministerio de la Igualdad

La decisión implica la salida de Rafael Rodríguez Ortiz, quien había sido nombrado en julio pasado para dirigir el proceso.

Liquidación ordenada tras fallo de la Corte

La medida se enmarca en el proceso de liquidación de la cartera, ordenado en junio por el gobierno de Gustavo Petro, luego de que la Sentencia C-161 de 2024 de la Corte Constitucional declarara inexequible la Ley 2281 de 2023, norma que había creado el ministerio.

El alto tribunal estableció que sus efectos cesarían al finalizar la legislatura 2025-2026, lo que obligó al Ejecutivo a adoptar medidas para garantizar la continuidad de los programas y funciones que estaban bajo su responsabilidad.

Aunque se intentó revivir la cartera mediante un nuevo proyecto de ley, este se hundió en el Congreso por falta de tiempo en su trámite.

Funciones y entrega del cargo

El decreto establece que Rodríguez González ejercerá las funciones previstas en el régimen legal de liquidación y recibirá la remuneración correspondiente al cargo de ministro. Asimismo, se ordena al liquidador saliente entregar un informe de gestión y realizar el acta de entrega de bienes, archivos, contratos, procesos judiciales y recursos financieros.

Con esta nueva designación, el Gobierno afirma que busca asegurar la culminación ordenada del proceso liquidatorio, proteger el patrimonio público y garantizar la adecuada administración de los activos y pasivos de la entidad.