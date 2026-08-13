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Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 13 de agosto de 2026

Consulte los resultados de las loterías de Bogotá y Quindío de este jueves 13 de agosto de 2026. Revise los números ganadores y las series.

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 13 de agosto de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

agosto 13 de 2026
09:17 p. m.
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Las loterías de Bogotá y Quindío volvieron a concentrar la atención de miles de jugadores este jueves 13 de agosto de 2026.

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Ambos juegos entregan importantes premios cada semana y, una vez realizados los sorteos, los participantes pueden comprobar sus billetes para saber si la suerte estuvo de su lado.

Resultados de la Lotería de Bogotá de hoy 13 de agosto de 2026

La Lotería de Bogotá realizó un nuevo sorteo este jueves, en el que estuvo en juego su tradicional premio mayor, además de diferentes premios secos.

Estos son los números correspondientes al premio mayor:

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  • Número ganador: 0872
  • Serie: 043.

Además del premio mayor, la Lotería de Bogotá cuenta con un plan de premios que ofrece diferentes oportunidades para los jugadores que adquirieron un billete o una fracción.

Es recomendable revisar cuidadosamente tanto el número como la serie, debido a que ambos datos son necesarios para determinar si obtuvo alguno de los principales premios.

Los resultados también pueden verificarse posteriormente a través de los canales oficiales de la Lotería de Bogotá.

Resultado de la Lotería del Quindío del 13 de agosto de 2026

La Lotería del Quindío también realizó su sorteo correspondiente a este jueves 13 de agosto. Una vez finalizado el juego, estos fueron los datos del premio mayor:

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El 13 de agosto de 2026, no se realizó el sorteo de la Lotería del Quindío, la cual acumula ya dos meses de suspensión.

Quienes participaron deben comprobar el billete completo y consultar también el plan de premios, ya que existen diferentes posibilidades de obtener dinero sin necesariamente acertar el premio mayor.

Si resulta ganador, recuerde conservar el billete o fracción en buenas condiciones, pues este documento será indispensable al momento de realizar el proceso para reclamar el premio.

Asimismo, antes de acudir a cualquier punto para solicitar el pago, es recomendable verificar los resultados en los canales oficiales de cada lotería.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*

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