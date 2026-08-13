"Seré el primero en entregar apoyos": James Rodríguez llama a reconstruir Colombia tras el terremoto

James Rodríguez se pronunció nuevamente sobre el terremoto que afectó a Colombia el pasado 10 de agosto y expresó su solidaridad con las personas damnificadas por la emergencia.

RELACIONADO Jhon Arias se refirió a la renovación de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

El capitán de la Selección Colombia destacó el trabajo de los organismos de socorro, voluntarios y ciudadanos que han participado en las labores de asistencia y aseguró que el país debe concentrarse ahora en avanzar hacia una recuperación organizada.

Han pasado algunos días desde la catástrofe que afrontamos en nuestro país y quiero antes que nada enviar un mensaje de solidaridad y valor a todos aquellos que hoy en medio del dolor siguen batallando sin pausa en esta lucha por la vida.

El llamado del futbolista va más allá de la ayuda inmediata. James Rodríguez puso el foco en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en Colombia y señaló que este proceso debe contar con planificación y acompañamiento especializado para que los recursos y las ayudas lleguen de manera efectiva a quienes los necesitan.

James Rodríguez anuncia apoyo a los damnificados del terremoto

A través de su fundación Colombia Somos Todos, el jugador anunció que participará directamente en la entrega de ayudas para las personas afectadas. "De esta tragedia sólo nos queda levantarnos y ustedes son el verdadero motor para salir adelante", afirmó Rodríguez en su pronunciamiento.

El futbolista explicó que su iniciativa estará orientada a contribuir en la recuperación de las comunidades afectadas y destacó la necesidad de que el proceso sea liderado con criterios técnicos. "La etapa de reconstrucción requiere hacerse de la manera más organizada y eficiente para volver a ser los mismos", señaló.

En ese sentido, Rodríguez informó que las acciones serán canalizadas con el acompañamiento de especialistas en restablecimiento de condiciones de vida, mediante la Corporación Presentes.

Es de suma importancia que las ayudas tengan el mayor impacto, que la reconstrucción sea efectiva.

El llamado de James a la comunidad del fútbol

El mensaje de James Rodríguez también estuvo dirigido a la comunidad del fútbol colombiano. El jugador invitó a sus compañeros, excompañeros y a otras personas que quieran contribuir a sumarse a las acciones de apoyo para las comunidades afectadas por el terremoto.

Invito a toda la comunidad del fútbol, a mis compañeros, a mis excompañeros y a todos aquellos de buen corazón que quieran estar con la Colombia que todos amamos. Todo aporte es valioso.

Además, James resaltó el trabajo que han estado haciendo algunos de sus colegas del fútbol colombiano, como quienes han enviado toneladas de ayuda humanitaria, así como los que están en las calles y centros de acopio para apoyar a los más afectados.