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TransMilenio aumenta el tiempo de transbordo gratis: este es el nuevo lapso que tienen los usuarios

El Concejo de Bogotá para ampliar el tiempo para hacer transbordo en el sistema de transporte.

Noticias RCN

agosto 25 de 2026
08:03 a. m.
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Los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá contarán con una importante alivio en sus trayectos diarios. El Concejo de Bogotá aprobó el proyecto de acuerdo que amplía la ventana de tiempo para realizar transbordos sin costo adicional, sumando 25 minutos extra a la cobertura vigente.

Con esta decisión, la franja temporal para hacer hasta dos conexiones gratuitas entre los buses troncales (rojos), zonales (azules) y el sistema TransMiCable pasa de 125 minutos (2 horas y 5 minutos) a 150 minutos (2 horas y 30 minutos) a partir del primer pago con tarifa plena.

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Razones por las que se aumentó el tiempo de transbordo en Transmilenio

La iniciativa, liderada en la corporación por el concejal Rubén Torrado, responde directamente al deterioro en los tiempos de desplazamiento que enfrentan los ciudadanos a diario.

El aumento de más de 1.200 frentes de obra activos en la capital (entre ellos la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá y las nuevas troncales sobre la Avenida 68, Avenida Ciudad de Cali y la Carrera Séptima) ha impactado fuertemente la velocidad operativa del transporte público.

Según cifras oficiales presentadas durante el debate técnico, la velocidad promedio del componente zonal del SITP ha caído entre un 6% y un 8%. Adicionalmente, reportes de TransMilenio revelaron que el tiempo máximo promedio que le toma a un pasajero concretar sus trasbordos aumentó de 103,28 minutos en 2024 a 117,32 minutos en 2025.

Este incremento situó a miles de bogotanos al borde del límite anterior, obligándolos a pagar un pasaje nuevo al superar la franja estipulada.

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Habitantes de zonas como Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, Kennedy y Rafael Uribe Uribe, cuyos trayectos implican largas distancias y múltiples alimentadores o rutas zonales, eran quienes con mayor frecuencia debían asumir cobros dobles.

El proyecto busca proteger el bolsillo de la población de estratos bajos y medios, además de desincentivar la colada o evasión del pasaje provocada por el cobro extemporáneo.

¿A quiénes les aplica estos beneficios?

Para disfrutar de la nueva ventana de 150 minutos a cero pesos, los viajeros deben cumplir con ciertas condiciones operativas del sistema.

En primera medida, el beneficio de tarifa $0 en transbordos es exclusivo para usuarios de la tarjeta TuLlave personalizada o quienes efectúen el pago mediante tarjetas bancarias habilitadas.

Además, se mantiene el margen de hasta dos transbordos en la ventana de 2 horas y media. No aplica el transbordo gratuito en el mismo paradero, en la misma ruta zonal, ni en la validación consecutiva entre dos servicios troncales directos (estación a estación).

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