CANAL RCN
Colombia

¿Gustavo Petro podría quedar con mayorías en la Corte Constitucional?

Una posible alianza entre el Partido de la U y el gobierno nacional busca consolidar la elección de María Patricia Balanta como magistrada de la Corte Constitucional.

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
08:27 a. m.
El próximo 3 de septiembre el Senado de la República elegirá al reemplazo del magistrado José Fernando Reyes, quien termina su periodo de ocho años en la Corte Constitucional. Se trata de una de las decisiones más trascendentales para el futuro político y jurídico del país, pues podría inclinar la balanza en favor del gobierno.

Una alianza que podría darle el quinto voto a Petro

Como en toda elección de este tipo, los movimientos políticos están al orden del día. El gobierno de Petro busca ese escaño en la Corte para alcanzar mayorías y destrabar las reformas que han sido objeto de múltiples demandas.

De acuerdo con fuentes políticas, ya se adelantan acercamientos entre el Partido de la U, liderado por su codirector Alex Vega, y el Ejecutivo para respaldar la postulación de Balanta. Con los votos del Pacto Histórico y la U, el gobierno alcanzaría la mayoría.

Si la alianza se concreta, Petro contaría con el ansiado quinto voto en la Corte, sumándose a los de Héctor Carvajal, Vladimir Fernández, Miguel Polo y Juan Carlos Cortés, magistrados que en varias ocasiones han respaldado decisiones cercanas al gobierno. Ese voto adicional le daría un control decisivo en el alto tribunal y modificaría el equilibrio interno en los fallos.

Balanta es abogada de la Universidad Central del Valle del Cauca (Tuluá) y especialista en Comercio Internacional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

El otro candidato con respaldo político: Carlos Camargo

Otro de los nombres fuertes para la vacante es Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo, reconocido por su talante conservador y garantista. Ha defendido la majestad del Estado de Derecho y ha logrado un consenso importante en distintos sectores políticos.

Camargo también fue magistrado del Consejo Nacional Electoral, director de la Federación Nacional de Departamentos y funcionario de la Registraduría Nacional. Su trayectoria lo convierte en un candidato con amplio respaldo dentro del Congreso.

En medio de estas movidas políticas, surge la pregunta: ¿tendrán independencia los senadores de la U para votar, o se someterán a la línea de sus codirectores? El desenlace se conocerá el próximo 3 de septiembre, cuando el Senado defina al nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

