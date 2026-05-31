¿Habrá voto en blanco en los tarjetones de la segunda vuelta presidencial?

No habiendo obtenido ninguno de los candidatos la mitad de los votos más uno para ser elegido presidente en la primera vuelta del domingo, 31 de mayo, el país se prepara para una nueva jornada electoral.

Como indica el artículo 190 de la Constitución Política, “se celebrará una nueva votación que tendrá lugar tres semanas más tarde, en la que solo participarán los dos candidatos” que obtuvieron la votación más alta; en este caso: --- y ---.

Y aunque no se conoce el diseño final del tarjetón de segunda vuelta, se incluirá una tercera opción: la del voto en blanco, como establece el Código Electoral, para garantizar a los ciudadanos inconformes con los resultados de primera vuelta “una expresión política de disentimiento”.

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¿Qué pasa si gana el voto en blanco en segunda vuelta?

De acuerdo con el artículo 258 de la Constitución Política, habría tenido que “repetirse por una sola vez la votación para las elecciones presidenciales” si el voto en blanco hubiera constituido una “mayoría absoluta en relación con los votos válidos”, en primera vuelta.

Sin embargo, la Registraduría es clara en que “si el voto en blanco gana en segunda vuelta, no se repetirán las elecciones, ganarán los candidatos a presidente y vicepresidente que hayan obtenido la mayor cantidad de votos”.

¿Para qué sirve entonces el voto en blanco en segunda vuelta?

El mismo artículo 258 de la Constitución advierte que, en las elecciones de segunda vuelta, el voto en blanco no tiene efectos jurídicos y, por tanto, no podría “ganar”, aun recibiendo la mayor cantidad de votos.

Es entonces que toma fuerza la idea del voto en blanco, únicamente, como “una casilla adicional que se contabiliza de forma independiente y sus resultados no se suman a ningún candidato”. Una muestra de libertad y una voz en desacuerdo con el rumbo que ha tomado el país.