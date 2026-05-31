CANAL RCN
Colombia

¿Habrá voto en blanco en los tarjetones de la segunda vuelta presidencial?

De acuerdo con la Constitución Política, la segunda vuelta se debe celebrar pasadas tres semanas de la primera.

Foto: Gemini AI
Foto: Gemini AI

Jorge Leonardo Alzate

mayo 31 de 2026
05:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

No habiendo obtenido ninguno de los candidatos la mitad de los votos más uno para ser elegido presidente en la primera vuelta del domingo, 31 de mayo, el país se prepara para una nueva jornada electoral.

Como indica el artículo 190 de la Constitución Política, “se celebrará una nueva votación que tendrá lugar tres semanas más tarde, en la que solo participarán los dos candidatos” que obtuvieron la votación más alta; en este caso: --- y ---.

Y aunque no se conoce el diseño final del tarjetón de segunda vuelta, se incluirá una tercera opción: la del voto en blanco, como establece el Código Electoral, para garantizar a los ciudadanos inconformes con los resultados de primera vuelta “una expresión política de disentimiento”.

3 de cada 10 personas evitan hablar de política para no pelear con sus familiares
RELACIONADO

3 de cada 10 personas evitan hablar de política para no pelear con sus familiares

¿Qué pasa si gana el voto en blanco en segunda vuelta?

De acuerdo con el artículo 258 de la Constitución Política, habría tenido que “repetirse por una sola vez la votación para las elecciones presidenciales” si el voto en blanco hubiera constituido una “mayoría absoluta en relación con los votos válidos”, en primera vuelta.

Sin embargo, la Registraduría es clara en que “si el voto en blanco gana en segunda vuelta, no se repetirán las elecciones, ganarán los candidatos a presidente y vicepresidente que hayan obtenido la mayor cantidad de votos”.

No hay riesgo de hackeo: así es la seguridad del código fuente para las elecciones
RELACIONADO

No hay riesgo de hackeo: así es la seguridad del código fuente para las elecciones

¿Para qué sirve entonces el voto en blanco en segunda vuelta?

El mismo artículo 258 de la Constitución advierte que, en las elecciones de segunda vuelta, el voto en blanco no tiene efectos jurídicos y, por tanto, no podría “ganar”, aun recibiendo la mayor cantidad de votos.

Es entonces que toma fuerza la idea del voto en blanco, únicamente, como “una casilla adicional que se contabiliza de forma independiente y sus resultados no se suman a ningún candidato”. Una muestra de libertad y una voz en desacuerdo con el rumbo que ha tomado el país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones presidenciales 2026

¿Cuándo es la segunda vuelta presidencial en Colombia?

Elecciones presidenciales 2026

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda pasan a segunda vuelta presidencial en Colombia

Registraduría Nacional de Colombia

¿Qué hacer en caso de perder el certificado de votación para adquirir los beneficios?

Otras Noticias

Selección Colombia

🔴Colombia vs. Costa Rica, amistoso internacional: hora y canal para ver EN VIVO

La selección Colombia se mide contra Costa Rica este lunes primero de junio en su juego de despedida al Mundial. Prográmese.

Elecciones presidenciales 2026

¿Votó este 31 de mayo? Así puede pedir el medio día compensatorio y hasta cuándo tiene plazo

Si votó en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, puede acceder a medio día de descanso remunerado. Vea cómo solicitar el compensatorio y hasta cuándo tiene plazo para reclamarlo.

Ecuador

Ecuador oficializa el levantamiento de aranceles a productos colombianos a partir del 1 de junio

Salud mental

Las señales silenciosas del agotamiento emocional

Selección Colombia

Morat abrirá el Colombia vs Costa Rica: así será la despedida de la Tricolor en El Campín