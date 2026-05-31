🔴Colombia vs. Costa Rica, amistoso internacional: hora y canal para ver EN VIVO

La selección Colombia tendrá este lunes 1 de junio una cita especial con su afición antes de emprender el viaje hacia el desafío más importante del fútbol internacional. El combinado nacional enfrentará a Costa Rica en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, en un compromiso amistoso que servirá como despedida oficial del equipo ante su público antes del Mundial de Estados Unidos 2026.

El encuentro llega en un ambiente cargado de expectativa e ilusión entre los seguidores del conjunto tricolor, que esperan ver por última vez a su selección en territorio colombiano antes de su participación en la máxima competencia del fútbol mundial. Más allá del resultado, el partido tendrá un fuerte componente emocional para jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

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La escuadra nacional aprovechará este compromiso para ajustar detalles futbolísticos, evaluar movimientos tácticos y consolidar aspectos clave de cara a la exigencia que representa una Copa del Mundo. Enfrente estará una selección de Costa Rica que buscará medir fuerzas ante uno de los equipos sudamericanos con mayor atención mediática en la antesala del torneo.

¿A qué hora y dónde ver el partido entre Colombia y Costa Rica?

El compromiso se disputará desde las 6:00 p.m., hora colombiana, en el estadio El Campín, escenario que volverá a recibir a la selección en una noche que promete tribunas llenas y un ambiente de fiesta deportiva.

Para quienes seguirán el encuentro desde casa, la transmisión estará disponible a través del Canal RCN, que iniciará su cobertura especial desde las 4:00 p.m. mediante su señal principal. Los aficionados también podrán acceder a la programación por medio de la aplicación oficial del canal y a través del canal de YouTube de Deportes RCN.

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La previa incluirá análisis, información sobre las alineaciones, detalles del ambiente en Bogotá y todos los elementos que rodean el último partido del equipo colombiano antes de su aventura mundialista.

Un ensayo final antes del reto en Estados Unidos 2026

El amistoso frente a Costa Rica representa mucho más que un simple compromiso de preparación. Para Colombia será la oportunidad de despedirse de su país con una presentación convincente, fortalecer la confianza del grupo y enviar un mensaje positivo antes del inicio de la Copa del Mundo.

El cuerpo técnico buscará sacar conclusiones importantes sobre el funcionamiento colectivo, el estado de forma de sus principales figuras y las alternativas disponibles dentro del plantel. Cada minuto en cancha puede convertirse en una pieza valiosa dentro del plan de trabajo previo al debut mundialista.

Mientras rueda el balón en Bogotá, la atención del país estará centrada en un equipo que carga con la ilusión de millones de colombianos. El duelo ante Costa Rica marcará el cierre de la preparación en casa y el comienzo de la cuenta regresiva hacia el gran desafío en Estados Unidos 2026.