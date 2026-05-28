No hay riesgo de hackeo: así es la seguridad del código fuente para las elecciones
El software pasa por un meticuloso procedimiento de seguridad que impide cualquier filtración maliciosa.
El país entró en una fase definitiva para el proceso electoral del domingo 31 de mayo con la primera vuelta presidencial.
Por encima de cualquier rumor, los órganos de control, observadores nacionales e internacionales y las autoridades electorales aseguran que el software (el código fuente) es seguro.
Pocas horas para el día cero: las elecciones del 31 de mayo
De hecho, en cuatro horas, el código quedará en congelamiento. Es decir, se entrega en custodia a la Procuraduría. Por si fuera poco, quedará bajo llave y con una contraseña de 24 caracteres.
Seis los va a conocer solo la Registraduría, seis la Unidad Tecnológica, seis los auditores de los partidos y seis la Procuraduría. Eso lo hace prácticamente sin peligro de hackeo, dado que ninguna entidad tiene la cantidad completa de dígitos.
Problemas al interior de Salvación Nacional
Muchas críticas y denuncias han llegado contra el senador electo por Salvación Nacional, Alejandro Bermeo. El llamado a la compostura vino de una copartidaria, la representante electa Carol Borda.
“A mí no me gustan las formas del senador. No representa a la bancada ni a la campaña y, de hecho, muchas de nosotras hacemos un ejercicio de respeto a Paloma (Valencia) y hacia (Álvaro) Uribe”, sostuvo en La Mesa Ancha.
Las llegadas a la campaña de Abelardo
Esta semana se registró la llegada de la exsenadora del Centro Democrático, Milla Romero, a la campaña de Abelardo de la Espriella. Ella no sería la única, dado que próximamente estaría el representante Holmes Echeverría, quien renunciaría al partido para hacer parte de la campaña.