CANAL RCN
Colombia Video

No hay riesgo de hackeo: así es la seguridad del código fuente para las elecciones

El software pasa por un meticuloso procedimiento de seguridad que impide cualquier filtración maliciosa.

Noticias RCN

mayo 28 de 2026
08:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El país entró en una fase definitiva para el proceso electoral del domingo 31 de mayo con la primera vuelta presidencial.

Registraduría hace llamado a ciudadanos previo a las elecciones del próximo domingo 31 de mayo
RELACIONADO

Registraduría hace llamado a ciudadanos previo a las elecciones del próximo domingo 31 de mayo

Por encima de cualquier rumor, los órganos de control, observadores nacionales e internacionales y las autoridades electorales aseguran que el software (el código fuente) es seguro.

Pocas horas para el día cero: las elecciones del 31 de mayo

De hecho, en cuatro horas, el código quedará en congelamiento. Es decir, se entrega en custodia a la Procuraduría. Por si fuera poco, quedará bajo llave y con una contraseña de 24 caracteres.

Seis los va a conocer solo la Registraduría, seis la Unidad Tecnológica, seis los auditores de los partidos y seis la Procuraduría. Eso lo hace prácticamente sin peligro de hackeo, dado que ninguna entidad tiene la cantidad completa de dígitos.

Problemas al interior de Salvación Nacional

Muchas críticas y denuncias han llegado contra el senador electo por Salvación Nacional, Alejandro Bermeo. El llamado a la compostura vino de una copartidaria, la representante electa Carol Borda.

Daniel Briceño denuncia que presunto participante en ataque a sede de Paloma Valencia sería contratista de la UNGRD
RELACIONADO

Daniel Briceño denuncia que presunto participante en ataque a sede de Paloma Valencia sería contratista de la UNGRD

“A mí no me gustan las formas del senador. No representa a la bancada ni a la campaña y, de hecho, muchas de nosotras hacemos un ejercicio de respeto a Paloma (Valencia) y hacia (Álvaro) Uribe”, sostuvo en La Mesa Ancha.

Las llegadas a la campaña de Abelardo

Esta semana se registró la llegada de la exsenadora del Centro Democrático, Milla Romero, a la campaña de Abelardo de la Espriella. Ella no sería la única, dado que próximamente estaría el representante Holmes Echeverría, quien renunciaría al partido para hacer parte de la campaña.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Descubrieron perros enfermos, entre excremento y comida podrida en presunto criadero ilegal de Bogotá

Caldas

Video | Grupo de vacas irrumpió en un salón de belleza en Aguadas, Caldas

Temblor en Colombia

¡Volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 28 de mayo de 2026! Este es el reporte

Otras Noticias

Comercio

El impacto de la economía circular en la logística colombiana: Aporte al PIB y eficiencia en estibas

Con recuperación de hasta 45% de estibas, más de 276.000 unidades reutilizadas y ahorros de hasta 60%.

Junior de Barranquilla

Con doblete de Jhon Arias, Junior fue goleado y eliminado de la Copa Libertadores

Junior de Barranquilla terminó en la última casilla de su grupo y se quedó por fuera de torneo internacional.

Migrantes

EE. UU. presenta un mapa interactivo con el número de ciudadanos extranjeros arrestados por ciudad

Astrología

"Hay que estar preparados": Mhoni Vidente alertó con predicción para los próximos días

Cuidado personal

El ABC de una cirugía plástica segura: ¿Qué debe saber antes de someterse a un procedimiento estético?