3 de cada 10 personas evitan hablar de política para no pelear con sus familiares

Las próximas elecciones presidenciales en Colombia han exacerbado los conflictos y enfrentamientos entre las familias y los círculos sociales de los votantes.

Ante las amplias diferencias y las investigaciones que han revelado el aumento de la violencia electoral por la que el país se encuentra atravesando, estudios se han dedicado a analizar cómo el ambiente político afecta la psicología de las personas.

¿Cómo la época electoral afecta las relaciones personales?

En medio de campañas polarizadas, discusiones permanentes en redes sociales y un ambiente político cada vez más confrontativo, hablar de política parece haberse convertido en un tema incómodo para muchas personas dentro de sus propios hogares.

La encuesta, liderada por el Programa de Psicología de la Universidad Manuela Beltrán, muestra que, aunque el 45.3% afirma que en su familia se habla de política “sin problema”, una parte importante reconoce que el tema suele evitarse para prevenir tensiones. El 25.7% aseguró que en su hogar “a veces se evita” hablar de política.

Para María Clara Betancourt, directora del Programa de Psicología, este comportamiento refleja mecanismos emocionales de protección dentro de las relaciones cercanas.

“Desde la psicología de la comunicación, evitar ciertos temas sensibles suele funcionar como mecanismo de protección emocional cuando las personas perciben que el desacuerdo podría deteriorar los vínculos afectivos”.

El estudio también reveló que el tema político se encuentra generando un desgaste emocional ya que el 10,8% afirmó que dichas conversaciones incomodan y alteran. Además, el 23,6% manifestó que al menos una conversación política terminó en una pelea.

Daños en las relaciones personales

El 12.2% aseguró evitar reuniones para no hablar de política, el 8.1% reportó conflictos familiares relacionados con este tema y el 4.7% dijo haber perdido o debilitado amistades por diferencias ideológicas. Otro 29.7% considera que estas diferencias generan tensión constante y un 14.9% cree que incluso pueden romper relaciones personales.

“Los resultados evidencian la importancia de promover espacios de diálogo respetuoso, pensamiento crítico y educación socioemocional que fortalezcan la capacidad de convivencia en contextos de diferencia ideológica”, finalizó Betancourt.