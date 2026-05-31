¿Cuándo es la segunda vuelta presidencial en Colombia?
Ningún candidato superó el 50% por lo que Colombia irá a segunda vuelta presidencial en la que se enfrentarán Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
Noticias RCN
05:14 p. m.
Colombia escogerá este 2026 al mandatario que gobernará el país durante el periodo constitucional de los próximos cuatro años, hasta en 2023.
Para estas elecciones presidenciales, la Registraduría Nacional ya definió las fechas que marcarán el desarrollo de la contienda electoral, incluyendo la segunda vuelta que se dará frente a los resultados parciales con más del 58% de las mesas informadas, donde ninguno de los candidatos superó el umbral del 50% más 1.
Frente a este panorama que deja en la contienda a Abelardo de la Espriella y a Iván Cepeda, los colombianos deberán volver a votar para definir quién ocupará la Casa de Nariño 2026-2030.
¿Cuándo es la segunda vuelta presidencial?
De acuerdo con el calendario electoral oficial, la segunda vuelta presidencial se realizaría el domingo 21 de junio de 2026.
Esta jornada se lleva a cabo en estas elecciones porque en la primera vuelta ningún candidato consiguió más del 50% de los votos válidos.
La competencia continuará entre los dos candidatos que lograron la mayor cantidad de sufragios.
El ganador de esa nueva votación será proclamado presidente de la República y será posesionado en la más alta dignidad del país el próximo 7 de agosto.
Los candidatos que se enfrentan en segunda vuelta son:
- Iván Cepeda Castro – Aída Marina Quilcué Vivas
- Abelardo Gabriel de la Espriella – José Manuel Restrepo
¿Cómo funciona la segunda vuelta?
La segunda vuelta presidencial forma parte del sistema electoral colombiano y fue incorporada en la Constitución Política con el objetivo de garantizar una mayor representatividad en la elección del jefe de Estado.
El proceso de segunda vuelta contempla varias etapas:
- Todos los candidatos inscritos participan en la primera vuelta.
- Si uno de ellos supera el 50% de los votos válidos, es elegido de manera directa y no se requiere una nueva elección.
- Cuando ningún aspirante alcanza esa mayoría absoluta, se activa automáticamente la segunda vuelta.
- En ella solo participan los dos candidatos con la votación más alta en la primera jornada electoral.
- El aspirante que obtenga más votos en esa ronda definitiva será el presidente electo.
- Este modelo ha sido utilizado en la mayoría de las elecciones presidenciales recientes del país.