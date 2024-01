"Hay tres incendios activos en Bogotá": alcalde Carlos Galán entregó nuevo balance

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, entregó un nuevo reporte sobre el desarrollo de los intensos incendios que se han registrado en la ciudad durante los últimos días.

Sobre la quebrada La Vieja, Galán afirmó que se está atendiendo el costado norte de esa vegetación para que no crezca, sin embargo, el incendio está controlado. En el caso del cerro de El Cable, el incendio de mayor complejidad que tiene Bogotá en este momento, se está trabajando durante día y noche para controlar las llamas.

“Ahí los vientos afectaron mucho, se generaron dos áreas de un mismo incendio, un área sur, y un área norte, es un incendio que tenía dos caras. Ahí hubo en la noche un control avanzado, se logró para que no siguiera creciendo en el costado sur, en el norte era más complejo”, aseguró Galán en declaración.

Según la información entregada por el alcalde, a la fecha hay tres incendios activos en Bogotá: en la quebrada La Vieja, cerro El Cable y un incendio cercano al relleno sanitario de Doña Juana.

Después de más de 72 horas de trabajo ininterrumpido para controlar el fuego, hay tres incendios activos en Bogotá:



1. Quebrada La Vieja: presenta un avance de control significativo. Hicimos un esfuerzo importante en el costado norte y las labores seguirán avanzando hoy para… pic.twitter.com/oypHTW6GWg — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) January 25, 2024

Aún no se declarará calamidad en Bogotá

El alcalde de Bogotá les recomendó a los ciudadanos, por seguridad, utilizar tapabocas debido a que la calidad del aire en la capital está afectado, especialmente menores de edad, madres gestantes y adultos mayores.

Galán también recordó que está buscando ayuda internacional para atender las afectaciones y situaciones que puedan seguir ocurriendo por el fenómeno de El Niño. Sobre la declaratoria de calamidad, Galán aseguró que por ahora no se hará debido a que se tienen que cumplir ciertos hechos.

“Se tienen que cumplir requisitos, principalmente uno, y es que estemos desbordados en términos de capacidades, Bomberos nos tiene que informar eso, y hasta el momento no hemos estado desbordados. Esa razón no se cumple, por eso no tenemos elementos para declarar la calamidad”, aseguró Galán.