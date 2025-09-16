CANAL RCN
Colombia

Hombre que asesinó a paseador de perros en Rionegro fue capturado: había intentado quitarse la vida

La víctima recibió seis disparos cuando uno de los animales bajo su cuidado entró al jardín del agresor.

Foto: montaje realizado con imágenes de la Alcaldía de Bogotá y Freepik

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
09:03 a. m.
En el transcurso del lunes, 15 de septiembre, las autoridades dieron con el paradero de Jesús Darío Aguirre Bustamante, el hombre de 62 años que el pasado 29 de agosto acabó con la vida del paseador de perros Jaime Esteban Rendón, al dispararle en repetidas ocasiones.

Según vecinos del barrio San Bartolo de Rionegro, en el que ocurrieron los hechos, Aguirre le reclamó a Rendón cuando uno de los animales bajo su cuidado entró en su jardín.

La discusión se fue acalorando y, de un momento a otro, Aguirre entró en su vivienda, tomó un arma y abrió fuego en contra del paseador, de 37 años.

Al lugar llegaron los organismos de emergencias, alertados por los vecinos de la comuna 2, pero no lograron hacer nada para salvar la vida de Rendón.

El señalado homicida fue dejado en libertad por las autoridades:

Aguirre se refugió en su casa tras lo ocurrido y tomó la decisión de entregarse a las autoridades, argumentando que actuó en defensa propia, pese a versiones contrarias de sus vecinos.

Sin embargo, se tomó la decisión de dejarlo en libertad, debido a que no fue capturado en flagrancia y se fijó la audiencia de imputación de cargos para el jueves 11 de septiembre.

En audiencia se impuso una medida privativa contra el agresor, pero su paradero era desconocido:

El pasado jueves, un juez de control de garantías impuso una medida privativa de la libertad en contra de Aguirre. Sin embargo, su paradero fue un misterio hasta el lunes, cuando autoridades descubrieron que se encontraba internado en un hospital de Medellín y realizaron su captura.

Durante el fin de semana y, conociendo la decisión del juez, el agresor decidió atentar contra su vida, resultando mal herido. Ahora, tendrá que enfrentarse a los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armmas, aunque se desconoce bajó qué condiciones debido a su estado de salud.

