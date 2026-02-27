Horarios de la ley seca este 8 de marzo y más medidas anunciadas por el Gobierno Nacional

Este 8 de marzo, los millones de colombianos habilitados para votar, elegirán a los nuevos integrantes del Congreso de la República. Por esta razón, desde el Gobierno Nacional han implementado medidas para garantizar la seguridad durante la jornada en todo el país.

La medida por excelencia para el día de elecciones en el país es la de la 'ley seca', donde se prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y establecimientos comerciales durante un periodo determinado de tiempo.

Horario de la ley seca para este 8 de marzo

De acuerdo a lo detallado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, la ley seca para esta jornada de elecciones legislativas será desde el sábado 7 de marzo a partir de las 6:00 p.m. y se mantendrá hasta el lunes 9 de marzo a las 6:00 a.m.

Cabe recordar que en caso de incumplir con estas restricciones, las autoridades están en capacidad de imponer sanciones que van desde la imposición de multas (multa tipo 2: alrededor de 8 SMDLV) hasta el sellamiento de los locales comerciales.

Las otras medidas que acompañarán la ley seca

Según el ministro, están trabajando en el decreto para que también integre otras medidas preventivas en materia de orden público. Entre ellas, destacó que a partir del lunes 2 de marzo y hasta el 9 del mismo mes, las reuniones políticas solo podrán celebrarse en privado.

Por otro lado, reveló que propuso un cambio con relación al cierre fronterizo buscando afectar lo menos posible las actividades comerciales. "He propuesto que sea a las 12:00 a.m, pero hay que estudiar, porque si se hace desde las 6 p.m, como siempre se ha hecho, todas las personas de la frontera me dicen que se afecta muchísimo el comercio", comentó, indicando que el cierre iría hasta el lunes 9 a las 6:00 a.m.