Desgarrador: sujeto arrastró a un perrito desde una moto en movimiento, en Cesar

Un reprochable caso de maltrato animal ha vuelto a indignar a la ciudadanía en Bosconia, Cesar, en donde un sujeto fue capturado mientras arrastraba a un perrito del que no se tiene conocimiento sobre su estado de salud ni su paradero.

Hombre arrastra a un perro de una moto

Las imágenes, que ya se han hecho virales en redes sociales, dejan ver a un hombre manejando una motocicleta en la vía Bosconia, Cesar, mientras que un canino es arrastrado por la vía al encontrarse, aparentemente, atado con una cuerda de sus patas traseras al vehículo.

Por supuesto, el clip ya ha generado rechazo entre la comunidad animalista, quienes han exigido a las autoridades prontitud para dar con el responsable y la mascota de la que no se tiene conocimiento sobre su estado de salud ni su paradero.

Al llamado también se unieron voces desde distintos sectores como el activista Andrés Preciado, quien hizo un llamado a la ciudadanía a no solo dedicarse a filmar estos aberrantes casos de maltrato, sino también a actuar para detener los actos de violencia contra los animales.

Necesitamos que nos den información sobre este sujeto. Es increíble que un tipo de estos pueda arrastrar a un peludo y la gente que ve no son capaces de detenerlo…no nos dediquemos solo a denunciar y a mostrar videos… tomemos acción, explicó.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer ningún tipo de pronunciamiento por parte de las autoridades competentes.

¿Cuáles son las penas contra el maltrato animal en Colombia?

Según la ley 2455 del 2025, el que, por cualquier medio o procedimiento, con el ánimo de maltratar, cause lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, incurrirá en pena de prisión de veinte 20 a 42 meses y multa de 15 a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En caso de causar la muerte del animal, incurrirá en pena de prisión de 32 a 56 meses y multa de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Algunas de las circunstancias de agravación punitiva, que aumentan de la mitad a tres cuartas partes de las penas, son cometer el hecho con sevicia y en vía o sitio público.