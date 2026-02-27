Desde el muelle Prat, el ARC Simón Bolívar inicia su regreso a Cartagena tras expedición en la Antártida

Desde el muelle Prat, la tripulación del buque ARC Simón Bolívar se prepara para emprender el viaje de retorno hacia Colombia, luego de más de cuatro meses de expedición científica en aguas antárticas.

RELACIONADO El ARC Simón Bolívar fondea frente a Punta Arenas y prepara su llegada al muelle Prat

Bajo la supervisión del capitán Herrera, jefe del departamento de cubierta y laboratorio, la unidad naval inicia un recorrido de 4.776 millas náuticas que culminará en Cartagena el próximo 13 de abril.

Escala en puertos aliados y abastecimiento estratégico

El itinerario contempla cuatro recaladas antes de llegar a territorio colombiano. El 8 de marzo, el buque arribará a Valparaíso, Chile, donde recibirá dos toneladas de víveres frescos y dos toneladas y media de alimentos congelados.

Posteriormente, el 19 de marzo zarpará hacia el Callao, Perú, en una travesía de ocho días destinada al reabastecimiento logístico. Cinco días después, la tripulación llegará a Guayaquil, Ecuador, para desembarcar equipos provenientes de la estación científica Pedro Vicente Maldonado en la Antártida.

Bahía Málaga y el cruce del Canal de Panamá

El 31 de marzo, el ARC Simón Bolívar tocará aguas colombianas en Bahía Málaga, en el Pacífico. Allí permanecerá hasta el 10 de abril, fecha en la que emprenderá el cruce del Canal de Panamá para ingresar nuevamente al mar Caribe.

El 13 de abril será recibido en Cartagena, tras 129 días de misión, marcando el cierre de una travesía que fortaleció la cooperación científica internacional y reafirmó el compromiso de Colombia con la investigación en territorios extremos.