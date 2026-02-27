"La cadena perpetua para Nicolás Maduro está sobre la mesa": exfiscal del caso contra Alex Saab

El caso contra Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos no ha avanzado más allá de la primera audiencia donde el líder del régimen venezolano se declaró inocente de los cargos presentados en su contra. De momento, se conoce que el proceso continuará el próximo 26 de marzo en New York.

Lo que se ha conocido sobre el proceso es que la defensa del líder del régimen ha presentado solicitudes para desestimar los cargos, además de que estarían pidiendo que se levanten los bloqueos financieros que impiden que Maduro pague los honorarios a sus abogados.

¿Nicolás Maduro se podría enfrentar a una cadena perpetua?

En diálogo con NTN24, Kurt Lunkenheimer, exfiscal del caso de Alex Saab, habló sobre Nicolás Maduro, asegurando que podría estar enfrentándose a las mayores condenas en Estados Unidos debido a los cargos que le están formulando como conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a EE. UU. y otros delitos relacionados con tráfico de drogas y violencia asociada.

Según el exfiscal, la cadena perpetua está sobre la mesa, por lo que las opciones de Maduro serían llegar a un acuerdo con la justicia norteamericana para entregar información, el dinero investigado y que se concrete el cambio de régimen; o intentar ir a juicio alegando que todas las irregularidades fueron a sus espaldas.

Creo que definitivamente la cadena perpetua está sobre la mesa, especialmente si va a juicio.

¿Qué dijo el exfiscal sobre Diosdado Cabello?

En la misma entrevista, Lunkenheimer se refirió a la situación con Diosdado Cabello, mano derecha de Nicolás Maduro y quien se convirtió en uno de los principales objetivos de la justicia norteamericana tras la captura de Maduro y la muerte del mexicano 'El Mencho'.

Señaló que tendrán que llevarlo a Estados Unidos para responder por los crímenes de los que se le acusa, pero en este caso, la operación podría comprometer a la presidenta (e) Delcy Rodríguez. "Sería bastante difícil. No sé si Delcy va a sobrevivir tratando de intercambiarlo".