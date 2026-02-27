CANAL RCN
¡Es un hecho! Nicky Jam llegará al Campín de Bogotá: fecha y más detalles del evento

El puertorriqueño ya hizo oficial su próxima presentación en la capital colombiana.

Foto: AFP
Foto: AFP

febrero 27 de 2026
02:41 p. m.
Ya es un hecho, Bogotá se está preparando para recibir a Nicky Jam en su primer concierto en solitario en El Campín tras más de 8 años en los que el puertorriqueño no se presentaba en un show exclusivo de él.

Tras verlo participar como invitado en otras presentaciones como el ‘Ciudad Primavera’ de J Balvin y ‘Borondo’ de Beéle, el intérprete de ‘Hasta el amanecer’ anunció que este 2026 iba a sorprender a su fanaticada colombiana al dar un espectáculo nunca antes visto.

¿Cuándo será el concierto de Nicky Jam?

Pese a las especulaciones y rumores, el cantante se tomó su cuenta oficial de Instagram para anunciar el que será su primer estadio en Colombia. El país, que ha sido considerado por Nick como su segunda casa, estará listo para el prometedor show del artista este próximo 6 de junio del 2026.

“Dímelo Bogotá. Colombia me abrazó desde el primer día que pisé su hermosa tierra y a ustedes les debo mucho. Cada vez que camino por las calles respiro lo que siempre me han brindado amor, alegría, humildad, calor y respeto. Por eso quiero llevarles una noche llena de sentimientos a ustedes, tenemos cita”, manifestó en sus redes sociales.

Según declaraciones del cantante, dadas en un reciente live en Kick, su show se encuentra completamente renovado por lo que en este incluirá distintas canciones tanto de su repertorio más antiguo hasta el más actualizado.

“Vamos a estar en El Campín. Obviamente vamos a llevar a un par de amiguitos míos. El Campín para mí es grande porque es mi primer estadio aquí en Colombia. Por fin tengo la fecha y estoy contento por conectar con mi público. Bogotá no ha visto el show mío después de muchos años”, explicó.

¿Cómo adquirir boletos para el concierto de Nicky Jam?

A partir del anuncio, los más fieles fanáticos ya pueden registrarse en la página oficial de TuBoleta para ser parte de la preventa que dará inicio este martes 3 de marzo desde las 10:00 a.m. Aunque todavía no ha sido anunciado, se espera que la venta general esté habilitada al público el próximo 4 de marzo bajo el mismo horario.

