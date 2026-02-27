¿Camino a estatizar la salud? Gobierno ordena volver pública la Nueva EPS y trasladar cerca de 6 millones de usuarios

El sistema de salud vuelve al centro del debate electoral tras el anuncio del ministro de Salud sobre la decisión del presidente de la República de convertir la Nueva EPS en una entidad pública.

La orden también incluye la instrucción al Ministerio de Hacienda de buscar recursos para respaldar financieramente a la entidad con herramientas del Estado y articulación con las empresas sociales del Estado.

En paralelo, se firmó un decreto que autoriza el traslado de cerca de 6 millones de usuarios de distintas EPS. Aproximadamente la mitad de ellos serían movidos a la Nueva EPS, que actualmente se encuentra intervenida y sobre la cual se han conocido múltiples quejas y reportes.

El tema fue analizado en La Mesa Ancha Electoral de Noticias RCN.

Millones de usuarios podrían ser trasladados a la Nueva EPS

El ministro de Salud, Guillermo A. Jaramillo, confirmó la decisión del Ejecutivo:

El señor presidente de la República ordenó que se volviera pública la nueva EPS y ordenó al ministro de Hacienda que comience a buscar recursos para que pueda pagar la nueva EPS con el Estado colombiano, las herramientas que tiene con todos y cada una de las diferentes empresas sociales del Estado.

El decreto conocido en las últimas horas establece que en municipios con menos de 10.000 habitantes solo podrá operar una EPS, la que concentre mayor población.

Según lo planteado en el panel, esto facilitaría que numerosos afiliados sean trasladados automáticamente a la Nueva EPS.

Hanna Escobar, candidata a la Cámara, señaló que si bien territorializar la salud no es negativo en sí mismo, la forma en que se plantea el decreto podría afectar la libre escogencia.

Explicó que todos los ciudadanos tienen derecho a elegir su EPS y que un traslado forzado por decreto, especialmente en poblaciones dispersas y vulnerables, podría ser inconstitucional.

También cuestionó la situación financiera de la entidad, señalando que lleva más de dos años sin presentar estados financieros y que, según la superintendencia, faltarían 15 billones por auditar.

Las poblaciones pequeñas y rurales podrían ser las más afectadas

En La Mesa se planteó que las poblaciones más pequeñas y rurales serían las más impactadas, al no poder permanecer en la EPS que eligieron y verse obligadas a trasladarse a otra entidad.

Andrés Guerrero, también candidato a la Cámara, relató su experiencia personal con la Nueva EPS, entidad a la que está afiliada su hermana, quien tiene discapacidades y ha sido sometida a más de 60 cirugías. Señaló que lograron una tutela integral hace cinco años, lo que permitió garantizarle calidad de vida.

Manifestó preocupación por el acceso en zonas rurales, donde, según expuso, ya es complejo reclamar medicamentos o acceder a citas médicas, y consideró que la situación podría agravarse para campesinos que deben viajar durante horas para recibir atención.

Ministro de Salud aseguró que la Nueva EPS se va a volver pública: ¿qué pasaría?

Sobre la posibilidad de convertir la Nueva EPS en una entidad completamente pública, Hanna Escobar explicó que jurídicamente es viable a través de la figura de Empresa de Orden Nacional del Estado (EON), aunque implicaría un proceso complejo, que incluye cambios estatutarios y modificaciones en la junta directiva.

En el debate también surgieron cuestionamientos sobre la capacidad operativa de la entidad para recibir alrededor de 3 millones de nuevos usuarios, si actualmente enfrenta dificultades con los afiliados que ya tiene.

Escobar mencionó que el Gobierno anunció una inyección de capital para respaldar la EPS y pagar deudas con hospitales públicos. Sin embargo, indicó que las IPS privadas manifestaron preocupación porque esos recursos no estarían destinados a ellas, pese a que el 90% de la red de prestación es privada.

Andrés Guerrero sostuvo que sería necesario revisar las condiciones concretas de la medida y afirmó que, si el sistema funcionara y beneficiara realmente a las personas más vulnerables, sería positivo.