Ejército Nacional destruye taller del ELN con 44 cilindros bomba en Tibú, Norte de Santander

En desarrollo de operaciones militares ofensivas, tropas de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional de Colombia ubicaron y destruyeron de manera controlada un taller clandestino para el ensamblaje de artefactos explosivos que pertenecía al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en zona rural del municipio de Tibú.

Según el Ejército, la operación se llevó a cabo en la vereda Área Libre, donde funcionaba un centro ilegal destinado al almacenamiento de material explosivo y a la adecuación de volquetas con plataformas de lanzamiento. Estos vehículos serían utilizados para ejecutar acciones terroristas contra la población civil, la Fuerza Pública y activos estratégicos del Estado.

Hallazgo de cilindros y artefactos explosivos

En el lugar fueron encontrados y posteriormente destruidos de forma controlada 22 cilindros de 100 libras modificados y 22 cilindros de 20 libras acondicionados para ser empleados como medios de lanzamiento.

Asimismo, las tropas hallaron 55 artefactos explosivos improvisados con posible carga de pólvora negra como elemento propulsor, otros 20 artefactos explosivos adicionales y aproximadamente 1.200 metros de cable dúplex.

De acuerdo con el análisis preliminar, estos dispositivos estaban ubicados cerca de una vía principal y serían empleados tanto para ataques contra unidades militares como para la instalación de minas antipersonal, activadas al paso de habitantes del sector. La situación representaba un grave riesgo para la población civil que transita por la zona.

Afectación a la estructura armada en el Catatumbo

Equipos especializados en Explosivos y Demoliciones (EXDE) realizaron la destrucción controlada del material, aplicando los protocolos de seguridad establecidos y garantizando la integridad del personal militar y de la comunidad.

Según las autoridades, este resultado operacional afecta de manera significativa la capacidad armada y logística de la compañía Félix del ELN, debilitando su accionar delictivo en el departamento de Norte de Santander. Información de inteligencia señala que el material también sería utilizado en confrontaciones con el GAO-r Estructura 33 en la región del Catatumbo.