Gobierno Nacional anunció nueva reducción en el precio de la gasolina: ¿Desde cuánto será?

El Ministerio de Hacienda confirmó la segunda reducción consecutiva en el precio de la gasolina en Colombia.

Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 27 de 2026
03:36 p. m.
El Ministerio de Hacienda confirmó oficialmente que el precio de la gasolina baja en Colombia nuevamente, luego de la reducción de $500 por galón a partir del 1 de febrero del 2026. "Una medida que busca aliviar el bolsillo de la ciudadanía y aportar a la estabilidad económica del país".

Según informó esta cartera, la reducción será nuevamente de $500 por galón y le medida tendrá vigencia desde este 1 de marzo. "Esta es la segunda reducción consecutiva ($1000 menos febrero y marzo) en 2026, resultado de decisiones responsables que permiten avanzar hacia una economía más equilibrada, con medidas que benefician a la gente".

Así queda el precio de la gasolina por ciudad

Con la reducción de 1.000 pesos en el galón de gasolina en este 2026, habrá un nuevo promedio en el precio en 13 de las principales ciudades de Colombia, siendo Villavicencio la más costosa y Pasto la que tendrá el combustible más económico.

Según las estimaciones del diario La República, así quedaría el ranking de precios con el nuevo ajuste.

  • Villavicencio - $15.591
  • Cali - $15.502
  • Bogotá - $15.491
  • Manizales - $15.466
  • Pereira - $15.439
  • Medellín - $15.412
  • Ibagué - $15.407
  • Montería - $15.333
  • Bucaramanga - $15.248
  • Barranquilla - $15.126
  • Cartagena - $15.083
  • Cúcuta - $13.400
  • Pasto - $13.247

Promedio de las 13 ciudades: $15.057

¿Por qué vuelve a bajar el precio de la gasolina?

El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, confirmó en diálogo con La FM que los recursos fiscales para aplicar esta reducción proviene del cierre de la brecha del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

El Gobierno está evaluando cómo se ha venido cerrando efectivamente la brecha abierta, sobre todo en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que se originó por haber mantenido el precio interno muy por debajo del internacional.

