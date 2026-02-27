Gobierno Nacional anunció nueva reducción en el precio de la gasolina: ¿Desde cuánto será?

El Ministerio de Hacienda confirmó oficialmente que el precio de la gasolina baja en Colombia nuevamente, luego de la reducción de $500 por galón a partir del 1 de febrero del 2026. "Una medida que busca aliviar el bolsillo de la ciudadanía y aportar a la estabilidad económica del país".

Según informó esta cartera, la reducción será nuevamente de $500 por galón y le medida tendrá vigencia desde este 1 de marzo. "Esta es la segunda reducción consecutiva ($1000 menos febrero y marzo) en 2026, resultado de decisiones responsables que permiten avanzar hacia una economía más equilibrada, con medidas que benefician a la gente".

Así queda el precio de la gasolina por ciudad

Con la reducción de 1.000 pesos en el galón de gasolina en este 2026, habrá un nuevo promedio en el precio en 13 de las principales ciudades de Colombia, siendo Villavicencio la más costosa y Pasto la que tendrá el combustible más económico.

Según las estimaciones del diario La República, así quedaría el ranking de precios con el nuevo ajuste.

Villavicencio - $15.591

Cali - $15.502

Bogotá - $15.491

Manizales - $15.466

Pereira - $15.439

Medellín - $15.412

Ibagué - $15.407

Montería - $15.333

Bucaramanga - $15.248

Barranquilla - $15.126

Cartagena - $15.083

Cúcuta - $13.400

Pasto - $13.247

Promedio de las 13 ciudades: $15.057

¿Por qué vuelve a bajar el precio de la gasolina?

El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, confirmó en diálogo con La FM que los recursos fiscales para aplicar esta reducción proviene del cierre de la brecha del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).