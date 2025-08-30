CANAL RCN
Colombia Video

Informe revela cómo el cambio climático afecta al desarrollo de los niños en Colombia

Las condiciones económicas y sociales de las personas, derivadas por el cambio climático, impacta directamente en los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Noticias RCN

agosto 30 de 2025
09:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Colombia es el cuarto país a nivel mundial más vulnerable a las consecuencias del cambio climático, según un estudio entregado por Unicef y Cepal. Para el 2030, 5.9 millones de niños y adolescentes en América Latina vivirán en la pobreza por este fenómeno.

Cayó organización internacional de tráfico de fauna de la Amazonía: estas eran las especies en cautiverio
RELACIONADO

Cayó organización internacional de tráfico de fauna de la Amazonía: estas eran las especies en cautiverio

En 2024, en el país se reportaron 9.000 eventos climáticos entre incendios, vendavales, inundaciones y avalanchas, dejando un millón de personas afectadas.

A su vez, aumentaron las enfermedades sensibles al clima, como el dengue, que cobró la vida de 118 personas. La seguridad alimentaria golpeó fuerte al país, con el 40% de los hogares que temen no tener suficientes alimentos.

Cambio Climático: los efectos que sufrirán las nuevas generaciones
RELACIONADO

Cambio Climático: los efectos que sufrirán las nuevas generaciones

¿El cambio climático aleja a los niños y jóvenes de las instituciones educativas?

María del Carmen Porras Pérez Guerrero, especialista en cambio climático y reducción del riesgo de desastres para la oficina regional de América Latina y el Caribe de Unicef, explica que, a medida que el cambio climático afecta los medios de vida, a través de sequías, tormentas, inundaciones y otros eventos extremos, también se deterioran las condiciones económicas y sociales de las personas, lo que impacta directamente en los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Las altas temperaturas: una de las consecuencias del cambio climático

“Los niños y las niñas, los adolescentes, deben estar en el centro de la agenda climática, deben incluirlos en las negociaciones”, afirma Francisco Vera, reconocido por su liderazgo en la defensa del medio ambiente.

¿Cambio climático o cambio cromático? La disputa en redes por supuesta manipulación
RELACIONADO

¿Cambio climático o cambio cromático? La disputa en redes por supuesta manipulación

Según estas organizaciones, el cambio climático aleja a los menores de las instituciones educativas. Las altas temperaturas dificultan el desarrollo normal de las jornadas escolares, a lo que se suman los fenómenos naturales que, en muchos casos, impiden el acceso a las escuelas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Deportivo Cali

Accidente con el bus del Deportivo Cali previo al duelo con DIM: hay un fallecido

Atlántico

Así quedaron las casas en Soledad, Atlántico tras la emergencia por tornado

Suiza

Luto en el periodismo colombiano: falleció Fredy Calvache, quien luchaba contra el cáncer

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá de HOY 30 de agosto: premio mayor

Revise aquí los resultados de la Lotería de Boyacá de hoy sábado 30 de agosto de 2025 y descubra si su billete es el ganador del premio mayor.

Cuidado personal

Las mejores técnicas para el cuidado del cabello rizado con productos naturales

El cabello rizado exige un tratamiento distinto, su estructura fina y aplanada lo hace propenso a la resequedad. Estas técnicas de definición devuelven la salud a cada hebra.

James Rodríguez

James Rodríguez: el 'casi golazo' con León y el susto antes de unirse a la Selección Colombia

Ecuador

Video: dos policías ecuatorianos estarían involucrados en el homicidio de un joven en Quito

Redes sociales

La Liendra rompió en llanto tras su regreso a redes sociales: "Volví a creer en mí"