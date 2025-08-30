Informe revela cómo el cambio climático afecta al desarrollo de los niños en Colombia

Colombia es el cuarto país a nivel mundial más vulnerable a las consecuencias del cambio climático, según un estudio entregado por Unicef y Cepal. Para el 2030, 5.9 millones de niños y adolescentes en América Latina vivirán en la pobreza por este fenómeno.

En 2024, en el país se reportaron 9.000 eventos climáticos entre incendios, vendavales, inundaciones y avalanchas, dejando un millón de personas afectadas.

A su vez, aumentaron las enfermedades sensibles al clima, como el dengue, que cobró la vida de 118 personas. La seguridad alimentaria golpeó fuerte al país, con el 40% de los hogares que temen no tener suficientes alimentos.

¿El cambio climático aleja a los niños y jóvenes de las instituciones educativas?

María del Carmen Porras Pérez Guerrero, especialista en cambio climático y reducción del riesgo de desastres para la oficina regional de América Latina y el Caribe de Unicef, explica que, a medida que el cambio climático afecta los medios de vida, a través de sequías, tormentas, inundaciones y otros eventos extremos, también se deterioran las condiciones económicas y sociales de las personas, lo que impacta directamente en los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Las altas temperaturas: una de las consecuencias del cambio climático

“Los niños y las niñas, los adolescentes, deben estar en el centro de la agenda climática, deben incluirlos en las negociaciones”, afirma Francisco Vera, reconocido por su liderazgo en la defensa del medio ambiente.

Según estas organizaciones, el cambio climático aleja a los menores de las instituciones educativas. Las altas temperaturas dificultan el desarrollo normal de las jornadas escolares, a lo que se suman los fenómenos naturales que, en muchos casos, impiden el acceso a las escuelas.