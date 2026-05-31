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Colombia

Internos en la cárcel de El Espinal se alteraron por restricción de ingreso de elementos

Este hecho ocurrió en la jornada electoral, pero fue controlado en poco tiempo y no dejó afectaciones.

Foto: Freepik

Noticias RCN

mayo 31 de 2026
04:52 p. m.
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Culminada la jornada electoral de este domingo 31 de mayo, las autoridades en Tolima entregaron el balance en seguridad y mencionaron que hubo un hecho en la cárcel de El Espinal.

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Resulta que varios internos se alteraron luego de que se les impidiera el ingreso de algunos elementos que llevaban sus familias durante la visita.

¿Hubo lesionados o afectaciones?

Acto seguido, el Instituto Colombiano Penitenciario y Carcelario (INPEC) activó los protocolos de seguridad y logró controlar la situación sin que se reportaran heridos o daños mayores.

La institución aclaró que la restricción obedece a los controles establecidos para evitar el ingreso de objetos prohibidos y garantizar la seguridad del centro penitenciario.

Después de este suceso, la jornada de visitas retomó su normalidad a los pocos minutos. Asimismo, las elecciones se desarrollaron sin complicaciones ni hechos que alteraran el orden.

¿Cómo fue el balance de seguridad en Tolima?

Hubo 29 comparendos por parte de la Policía, de los cuales cinco se dieron en Ibagué y 24 en el resto de los municipios. También hubo tres capturas relacionadas con los delitos de homicidio, porte de armas y falsedad de documento.

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Además, hubo un incidente en Coyaima, donde en un puesto de votación se dio una denuncia acerca de presunto constreñimiento. Sin embargo, no pasó a mayores gracias a la presencia de la fuerza pública.

El Espinal se mantiene conmocionado por el crimen ocurrido hace pocos días, en el que una bebé fue abusada y asesinada. La víctima fue identificada como Mía.

La comunidad se manifestó en las calles de manera pacífica en la que exigió justicia por este aberrante crimen. Se tiene bajo sospecha a dos personas.

Wilson Gutiérrez, el alcalde del municipio, destacó los avances que han tenido las pesquisas: “La línea de investigación que en estos momentos tienen la Fiscalía y la Policía, sé que va por muy buen camino, y vamos a tener unos resultados muy importantes”.

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