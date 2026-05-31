Habitantes de Isla Grande amenazaron con no votar en las elecciones: estas serían sus razones

Mientras en Cartagena y en el resto del departamento de Bolívar las elecciones avanzaron sin mayores contratiempos, una situación se registró durante las primeras horas de la jornada democrática.

Habitantes de Isla Grande, ubicada en la zona insular de Cartagena, manifestaron su inconformidad con las condiciones en las que viven y advirtieron que no saldrían a ejercer su derecho al voto como forma de protesta por lo que consideran un prolongado abandono estatal.

La comunidad aseguró que, pese a participar en distintos procesos electorales a lo largo de los años, las necesidades más urgentes del territorio continúan sin resolverse.

¿Por qué los habitantes de Isla Grande amenazaron con no votar?

La decisión de algunos residentes surgió como una forma de llamar la atención sobre las dificultades que enfrentan diariamente.

Según expresaron, sienten que las autoridades solo llegan al territorio en épocas electorales, mientras que los problemas estructurales continúan afectando a la comunidad sin soluciones concretas.

Por esta razón, varios habitantes aseguraron que no tenía sentido acudir a las urnas cuando, según ellos, las necesidades básicas siguen siendo ignoradas.

¿Qué reclamos hacen los habitantes de la isla?

Entre las principales denuncias de la comunidad se encuentra la falta de infraestructura educativa adecuada.

Los residentes afirman que las condiciones para la educación en la isla son insuficientes y que durante años han solicitado mejoras sin obtener respuestas efectivas.

A esto se suma la ausencia de servicios eléctricos, una situación que, según los habitantes, impacta directamente la calidad de vida de quienes viven en el territorio.

La comunidad también manifestó preocupación por las dificultades para acceder a servicios de salud oportunos.

¿Por qué preocupa la falta de una ambulancia acuática?

Uno de los reclamos más insistentes de los habitantes está relacionado con la atención de emergencias médicas.

Los residentes aseguran que no cuentan con una ambulancia acuática que permita trasladar rápidamente a pacientes en estado grave hacia centros asistenciales de Cartagena.

Debido a la ubicación insular del territorio, este tipo de transporte resulta fundamental para garantizar atención médica oportuna en casos de urgencia.

Según la comunidad, esta carencia pone en riesgo la vida de quienes requieren asistencia especializada fuera de la isla.

Finalmente, más allá de esta situación puntual, las autoridades reportaron normalidad durante el desarrollo de las votaciones en Cartagena y en los demás municipios del departamento.