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¿Quiénes serían las dos personas que abusaron y asesinaron a una bebé en El Espinal, Tolima?

La Policía de Tolima anunció capturas en las próximas 48 horas por el asesinato de Mía, la bebé que era víctima de abuso sexual y maltrato infantil.

¿Quiénes serían las dos personas que abusaron y asesinaron a una bebé en El Espinal, Tolima?
Foto: Freepik

Noticias RCN

mayo 28 de 2026
02:04 p. m.
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Las autoridades de Tolima anunciaron avances significativos en la investigación del caso de Mía, la bebé de seis meses que murió tras ser víctima de abuso sexual en el municipio de El Espinal.

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Según información extraoficial entregada a medios de comunicación, dos personas estarían involucradas en el crimen, y se esperan capturas en las próximas 48 horas.

El grupo especializado de infancia y adolescencia de la Policía de Tolima ha recopilado elementos probatorios que son clave para identificar y capturar a los presuntos responsables de este aberrante hecho.

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El alcalde de El Espinal, Wilson Gutiérrez, señaló que pidió “a la Fiscalía y a la Policía un acompañamiento muy especial. Además, expresó su confianza en los resultados:

La línea de investigación que en estos momentos tienen la Fiscalía y la Policía, sé que va por muy buen camino, y vamos a tener unos resultados muy importantes en las próximas horas.

La comunidad de El Espinal salió masivamente a las calles en una manifestación pacífica, vestidos de blanco y con velas encendidas, para exigir justicia por Mía.

Los habitantes del municipio piden que las investigaciones se realicen con celeridad y que sobre los responsables recaiga todo el peso de la ley.

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Mientras tanto, la madre de la menor, una joven de 24 años permanece bajo custodia de las autoridades como parte del proceso investigativo.

La información extraoficial que se maneja indica que en las próximas 48 horas se concretarían las capturas relacionadas con este crimen que ha conmocionado no solo al municipio sino a todo el departamento.

El caso ha generado indignación nacional por la brutalidad del crimen cometido contra una bebé indefensa.

Las autoridades han conformado un equipo de especialistas dedicado exclusivamente a esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten la justicia.

La celeridad en las investigaciones busca dar respuesta a una comunidad que clama por justicia y por la protección de los menores de edad.

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