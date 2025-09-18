CANAL RCN
Colombia

Investigan a exalcalde de Riohacha por irregularidades en la construcción de puente

La indagación también involucra a otras figuras clave en la administración municipal y el proceso de supervisión de la obra.

Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
08:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra el exalcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cortés, y otras cuatro personas, en relación con presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato para la construcción de un puente sobre la desembocadura del río Ranchería, en el distrito de Riohacha, La Guajira.

Procuraduría abre investigación contra concejal Julián 'Fuchi' Forero por protestas en Bogotá
RELACIONADO

Procuraduría abre investigación contra concejal Julián 'Fuchi' Forero por protestas en Bogotá

Investigan a exalcalde de Riohacha por construcción de un puente

La obra, que fue financiada mediante un convenio marco, ha sido objeto de cuestionamientos debido a cambios en los diseños originales y posibles conflictos de interés en el proceso.

La indagación también involucra a otras figuras clave en la administración municipal y el proceso de supervisión de la obra.

Entre los señalados se encuentran Samir José Cardozo, quien se desempeñaba como secretario de Infraestructura y Servicios Públicos en el periodo 2020-2023; Ronald Neil Pérez Ojeda, supervisor del contrato; Vianey Lara Castro, representante legal del consorcio Geo-Terra a cargo de la interventoría; y Francisco Atilano, supervisor del convenio que financió la construcción del puente.

Uno de los puntos clave de la investigación es el cambio significativo en los diseños originales de la obra. Según las primeras indagaciones, el proyecto inicial contemplaba un puente de cuatro carriles, con andenes y ciclo ruta, pero los diseños finales resultaron ser mucho más pequeños, reduciéndose a solo dos carriles y eliminando varios de los componentes proyectados.

Se señala que la justificación para este cambio fue una supuesta "inviabilidad financiera", aunque la Procuraduría no descarta que haya habido otros intereses detrás de la modificación.

La Procuraduría también está investigando un presunto conflicto de interés relacionado con el exsecretario de Infraestructura, Samir José Cardozo.

Según la información recopilada, Cardozo Solano habría entregado los estudios y diseños a la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial mientras era simultáneamente representante legal y socio de la firma que suministró los diseños arquitectónicos empleados en la contratación de la obra.

Exalcalde de Riohacha será investigado por la Procuraduría

Este conflicto podría haber influido en el proceso de selección de los diseños y en la ejecución del proyecto.

En las próximas semanas, se espera que la Procuraduría continúe con el proceso de recolección de pruebas y audiencias, mientras los implicados tendrán la oportunidad de presentar su versión sobre los hechos.

La investigación también podría derivar en sanciones disciplinarias, dependiendo de los hallazgos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cúcuta

Consejo de Estado ratifica elección del alcalde de Cúcuta tras desestimar apelación por presuntas irregularidades

Medellín

Capturan a red señalada de explotar a niños indígenas con fines de mendicidad en Antioquia

Boyacá

Cayó peligroso delincuente buscado por secuestro en Sogamoso

Otras Noticias

Masterchef Celebrity Colombia

Valeria Aguilar y Valentina Taguado se reencontraron y enloquecieron a sus fans

Así fue el divertido reencuentro de Valentina Taguado y Valeria Aguilar, participantes de MasterChef Celebrity.

Papa León XIV

El Papa León XIV subasta una exclusiva BMW para construir escuela en Madagascar

El icónico momento es viral en redes ya que el sumo pontífice bendijo la motocicleta.

Automovilismo

Freno a las multas automáticas: hay novedad con el SOAT y la tecnomecánica para conductores

OMS

OMS advierte el aumento en el número de defunciones por cólera en el mundo

Dayro Moreno

Desde Argentina le pidieron a Edinson Cavani ser como Dayro Moreno