Investigan a exalcalde de Riohacha por irregularidades en la construcción de puente

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra el exalcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cortés, y otras cuatro personas, en relación con presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato para la construcción de un puente sobre la desembocadura del río Ranchería, en el distrito de Riohacha, La Guajira.

Investigan a exalcalde de Riohacha por construcción de un puente

La obra, que fue financiada mediante un convenio marco, ha sido objeto de cuestionamientos debido a cambios en los diseños originales y posibles conflictos de interés en el proceso.

La indagación también involucra a otras figuras clave en la administración municipal y el proceso de supervisión de la obra.

Entre los señalados se encuentran Samir José Cardozo, quien se desempeñaba como secretario de Infraestructura y Servicios Públicos en el periodo 2020-2023; Ronald Neil Pérez Ojeda, supervisor del contrato; Vianey Lara Castro, representante legal del consorcio Geo-Terra a cargo de la interventoría; y Francisco Atilano, supervisor del convenio que financió la construcción del puente.

Uno de los puntos clave de la investigación es el cambio significativo en los diseños originales de la obra. Según las primeras indagaciones, el proyecto inicial contemplaba un puente de cuatro carriles, con andenes y ciclo ruta, pero los diseños finales resultaron ser mucho más pequeños, reduciéndose a solo dos carriles y eliminando varios de los componentes proyectados.

Se señala que la justificación para este cambio fue una supuesta "inviabilidad financiera", aunque la Procuraduría no descarta que haya habido otros intereses detrás de la modificación.

La Procuraduría también está investigando un presunto conflicto de interés relacionado con el exsecretario de Infraestructura, Samir José Cardozo.

Según la información recopilada, Cardozo Solano habría entregado los estudios y diseños a la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial mientras era simultáneamente representante legal y socio de la firma que suministró los diseños arquitectónicos empleados en la contratación de la obra.

Exalcalde de Riohacha será investigado por la Procuraduría

Este conflicto podría haber influido en el proceso de selección de los diseños y en la ejecución del proyecto.

En las próximas semanas, se espera que la Procuraduría continúe con el proceso de recolección de pruebas y audiencias, mientras los implicados tendrán la oportunidad de presentar su versión sobre los hechos.

La investigación también podría derivar en sanciones disciplinarias, dependiendo de los hallazgos.