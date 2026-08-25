James Rodríguez, David Ospina y Néstor Lorenzo lideran campaña para ayudar al Chocó

El objetivo de la iniciativa es concentrar todos los aportes y la solidaridad de las personas para la reconstrucción del Chocó, en los próximos meses, ya que serán claves después de que baje toda la emergencia que vive el país.

De esta forma nace el proyecto Marea Viva por el Chocó del Mañana, con apoyo de importantes empresas como Fundación Bancolombia o Grupo Argos y destacados futbolistas como James Rodríguez, David Ospina y Jhon Arias. Además de los integrantes de la Selección Colombia, los medallistas olímpicos Mariana Pajón y Rigoberto Urán también se sumaron a la red de apoyo. Poco a poco se conocerán más nombres de artistas y fundaciones que participarán en el proyecto.

“No se trata de devolverle al Chocó lo que el sismo quitó, se trata de juntos construir garantía de derechos y la dignidad que sus pueblos merecen”, escribió en su Instagram el jugador Jhon Arias, que fue uno de los primeros deportistas en sumarse a las donaciones enviando importantes ayudas aéreas para una de las zonas que más sufrió después del sismo de 7,4 grados del pasado 10 de agosto.

Recursos serán destinados a la reconstrucción de hogares, vías terrestres e infraestructuras educativas

Además de las viviendas afectadas, el Chocó sufrió daños en múltiples sectores que necesitarán de mucha ayuda en los meses venideros. Luego del terremoto, se encontraron fallas en vías terrestres, de conectividad, déficit de agua potable, cortes de energía, red sanitaria limitada e infraestructuras de educación y salud en condiciones precarias.

James Rodríguez, uno de los máximos referentes en la historia de la Selección Colombia, se reportó en redes sociales invitando a la gente a apoyar la causa y dijo: “Levantar al Chocó es una gran misión, por eso no importa un dólar o cinco dólares, cualquier ayuda marca la diferencia para transformar vidas”. De esta forma, dada su repercusión a nivel internacional, el mensaje del 10 de la selección puede impulsar el apoyo de muchas más personas, no solo en Colombia, sino en los países donde tuvo participación como futbolista.

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Más artistas que se sumaron a la iniciativa

Otro de los artistas que hizo parte de la creación de Marea Viva fue el cantante Juanes, que también cuenta con un importante reconocimiento a nivel internacional y confirmó que hasta el momento ya son 3 millones de dólares los que se han reunido. Alejandro Sanz, Manuel Medrano, Juan Luis Guerra y Goyo son más nombres que ya se han confirmado.