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Brasil multa a TikTok por fallas en protección de datos de menores

TikTok respondió en un comunicado que la multa se refiere a hechos de 2021 y no contempla las medidas implementadas desde entonces.

Foto: AFP
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AFP

agosto 25 de 2026
02:32 p. m.
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Las autoridades brasileñas impusieron este martes una multa de casi 30 millones de dólares a TikTok por irregularidades en el tratamiento de datos de niños y adolescentes, una sanción que, según el regulador, busca enviar un “mensaje” a las demás plataformas digitales.

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La Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD) concluyó que la red de videos cortos utilizó información de usuarios menores de edad “sin fundamento legal” para ofrecerles publicidad. Además de la sanción económica, el organismo ordenó a ByteDance Brasil, filial de la compañía china, eliminar los datos obtenidos de manera irregular.

Publicidad inapropiada y medidas correctivas

El superintendente de la ANPD, Fabrício Lopes, explicó que el erróneo tratamiento de los datos llevó a mostrar anuncios a adolescentes en entornos “no apropiados”, incluso cuando accedían a la plataforma sin un perfil registrado.

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TikTok respondió en un comunicado que la multa se refiere a hechos de 2021 y no contempla las medidas implementadas desde entonces. La empresa acordó la semana pasada pagar 400 millones de dólares en Estados Unidos para cerrar una demanda similar por recopilación de datos de menores sin consentimiento parental.

Regulación más estricta en redes sociales

La ANPD informó que TikTok deberá aplicar un plan de protección reforzado, que incluye suspender anuncios sin registro previo, establecer parámetros de privacidad más restrictivos para menores de 16 años, reforzar la supervisión parental y endurecer los filtros de contenido.

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La agencia también ordenó este mes la suspensión de transmisiones en vivo en Discord, tras la muerte de una adolescente que habría sido incitada al suicidio en esa plataforma. Según la directora Lorena Giuberti Coutinho, se verifica el cumplimiento de la nueva ley de protección de menores en línea por parte de 22 redes sociales.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha insistido en que las plataformas digitales no pueden estar “por encima de la ley”. En 2024, X fue bloqueada durante 40 días por orden del Supremo Tribunal Federal, hasta que acató decisiones judiciales sobre cuentas acusadas de desinformación.

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