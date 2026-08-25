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Las llamas se reactivan en Nariño: se completan 30 días de la emergencia por incendios forestales

Autoridades advierten que la topografía nariñense ha dificultado apagar algunos focos de incendio.

Noticias RCN

agosto 25 de 2026
02:06 p. m.
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La emergencia por incendios forestales en el departamento de Nariño completa 30 días. En las últimas horas, se reactivaron algunos focos, obligando a los organismos de emergencias a desplazarse a las zonas afectadas.

De momento, 3.000 hectáreas de cultivos y zona rural se han visto afectadas. Y, de acuerdo con el más reciente informe de las autoridades locales, 39 de ellos 64 municipios han registrado incendios, sumando 194 episodios en los últimos 15 días.

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Según explicó Gabriel Ocaña, director de gestión del riesgo para Nariño, “tenemos un incendio en el municipio de Linares, en la vereda Parapetos, por enfrentamientos entre grupos armados; tenemos uno en La Florida, en el Divino Rostro; tenemos otros en El Tambo, en la vereda La Ovejera, y tenemos uno de mayor magnitud en Ancuya”.

Precisamente, Cumbitara, Linares y Ancuya son los municipios que, de momento, luchan contra las llamas, avivadas por las altas temperaturas, los vientos y, en algunos casos, la topografía.

¿Por qué la topografía nariñense dificulta la atención de incendios forestales?

Al registrarse incendios en abismos, los organismos de emergencias han tenido problemas para llegar a algunas de las zonas afectadas, lo que da tiempo extra a las llamas de ganar terreno.

18 municipios se encuentran bajo alerta y la situación preocupa, especialmente, en “Ancuya”. Según Ocaña, “al ser un municipio con presencia de caña, se ha presentado un incendio de gran magnitud. La caña funciona como combustible en incendios forestales”.

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El último balance de incendios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte a las 8:30 a.m. del martes 25 de agosto, advierte que hay 19 incendios forestales en seguimiento, 16 activos y tres controlados.

Entre los activos para el departamento de Nariño se incluyen La Florida – vereda Divino Rostro; Linares – vereda Parapetos; Ancuya – veredas El Limonar y El Rosario; El Tambo – vereda La Ovejera y entre los controlados, Policarpa – corregimiento El Ejido.

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