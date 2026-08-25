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Alerta por niveles del río Magdalena por la llegada del fenómeno de El Niño en Barrancabermeja

Uno de los efectos del fenómeno de El Niño son las sequías.

Noticias RCN

agosto 25 de 2026
01:55 p. m.
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La situación del río Magdalena en Barrancabermeja ha encendido las alarmas entre las autoridades y comunidades locales, debido a los bajos niveles de agua que se presentan como consecuencia del fenómeno de El Niño.

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El fenómeno de El Niño afecta de manera significativa al Magdalena Medio. Las intensas sequías que azotan la zona han obligado a las autoridades a emitir constantes advertencias sobre el uso y manejo de los recursos hídricos.

Reducción en el nivel del río

“Hemos encontrado un descenso sostenido y estamos a cuotas críticas de hasta 70 centímetros”, indicó Didier González, de la Unidad de Gestión del Riesgo del municipio.

Un punto clave es que la emergencia no es exclusiva del río, sino también en las ciénagas, como la de San Silvestre, en donde hay preocupación por una caída considerable en los niveles de agua.

Esto implica un riesgo directo, no solo para el consumo humano, sino también para la biodiversidad y las actividades económicas de la zona, las cuales dependen en gran medida del agua.

¿A qué regiones afecta la sequía?

Para impedir mayores efectos, se emitió el decreto 397 con los lineamientos para sanciones contra aquellos que hagan un uso indebido del agua y responsables de incendios forestales.

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La implementación de estas medidas busca salvaguardar los ya afectados recursos naturales y prevenir la exacerbación de la situación. Puertos como Wilches y ríos como Chicamocha, Lebrija y Sogamoso también están bajo vigilancia.

Otra región en alarma es el departamento de Bolívar, donde se estima que 40 de los 46 municipios están experimentando sequías con riesgo de falta de agua potable. Mompox concentra la mayor preocupación por la drástica caída en el caudal que proviene del Magdalena.

“En este momento tenemos dos retroexcavadoras trabajando, profundizando este cauce para que el flujo no disminuya”, aseguró Harold Naranjo, secretario de Planeación de Mompox.

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