Movistar Arena reunirá a 14.000 Jóvenes por la reconstrucción del país

Ante la coyuntura nacional tras el reciente terremoto que movilizó a todo el país, el próximo 8 de septiembre el Movistar Arena de Bogotá albergará una edición histórica del Biz Fest. En su décima versión, el festival masivo de emprendimiento y liderazgo juvenil adaptará su agenda para transformarse en el Biz Fest Solidario: 'La generación que reconstruye'.

Organizado por las hermanas y emprendedoras Karen, Daniela y Stephanie Carvajalino, el evento reunirá a 14.000 asistentes en una jornada diseñada para convertir la solidaridad digital en impacto social tangible.

Desde su creación en 2019, el encuentro ha alcanzado a más de 210.000 asistentes presenciales, impactado a más de 400.000 jóvenes en la región y entregado cerca de 100.000 oportunidades de formación, incluyendo becas e intercambios.

Además, ha articulado alianzas con más de 100 marcas y sumado la participación de más de 200 conferencistas de alto nivel —entre ellos empresarios, deportistas de élite y personalidades como Mariana Pajón, Fonseca, Carlos Torres y Daniela Álvarez—, distribuyendo más de $200 millones de pesos en capital semilla y $60 millones en reconocimientos a docentes.

Las novedades de la edición solidaria

Para esta décima entrega, el encuentro concentrará sus mayores esfuerzos en movilizar a la juventud hacia las tareas de recuperación del país:

Teletón de Voluntariado: Los asistentes podrán asumir compromisos individuales y colectivos de tiempo para colaborar en las zonas afectadas. A través de la plataforma digital del festival, cada participante seleccionará las horas que desea aportar según sus habilidades, intereses y ubicación geográfica.

La meta es alcanzar un acumulado global de 50.000 horas de voluntariado, además de coordinar proyectos comunitarios entre colegios y zonas damnificadas.

Capital Semilla y Reconocimiento Docente: El concurso habitual de Capital Semilla destinará un estímulo económico de $5 millones de pesos a una iniciativa enfocado en la reactivación económica o el acompañamiento de las comunidades golpeadas por la emergencia. De igual manera, se entregará el premio al Docente Innovador, otorgando $10 millones de pesos al proyecto educativo que lidere transformaciones significativas en los procesos de enseñanza.

Entrada Solidaria y Gran Acopio: El acceso al evento será gratuito mediante la entrega de un alimento no perecedero o prendas de ropa en buen estado. El Movistar Arena operará como centro de acopio institucional con el respaldo de empresas aliadas como McDonald's, Coca-Cola, Bancolombia, Compensar, UNIMINUTO, L'Oréal y SMARTFIT, encargadas de canalizar la entrega final de las donaciones.

El recinto contará además con el Pabellón de la Reconstrucción, un espacio donde distintas organizaciones visibilizarán requerimientos puntuales por región y facilitarán actividades solidarias adaptadas para menores de edad, así como un punto permanente de donación de sangre para los mayores de 18 años.

Con un alcance digital proyectado que supera los 900 millones de seguidores combinados entre las voces y creadores de contenido vinculados a la iniciativa, el Biz Fest busca extender la movilización cívica mucho más allá de la capital colombiana.