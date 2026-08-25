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Los jugadores que deberían seguir en la Selección Colombia, según Carlos Antonio Vélez

El analista habló en su programa 'Palabras Mayores' y manifestó cuáles son los jugadores que considera que deberían seguir en el proceso de Néstor Lorenzo.

Carlos Antonio Vélez Jáminton Campaz (1)
FOTO: Win | AFP

Ángel Ballén

agosto 25 de 2026
02:02 p. m.
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Luego de la participación de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026, crece el debate sobre el cambio que necesita el combinado nacional para el nuevo proceso de Néstor Lorenzo rumbo a la Copa América de 2028 y el Mundial 2030.

 

Carlos Antonio Vélez se sumó a la conversación en su programa matutino 'Palabras Mayores', donde mencionó los nombres de los jugadores que él considera que deberían continuar representando al combinado nacional, así como algunos futbolistas que deberían sumarse al proceso.

¿Quiénes deberían seguir en la Selección Colombia, según CAV?

De acuerdo con su análisis, solamente 14 de los 26 convocados al Mundial de Norteamérica, merecen seguir vistiendo la camiseta de la Selección Colombia. A este grupo de jugadores los llamó los "sobrevivientes", destacando la edad como criterio principal.

  • Álvaro Montero.
  • Willer Ditta.
  • Jhon Lucumí.
  • Dávinson Sánchez.
  • Daniel Muñoz.
  • Gustavo Puerta.
  • Richard Ríos.
  • Jéfferson Lerma.
  • Jhon Arias.
  • Carlos Andrés Gómez.
  • Luis Díaz.
  • Jáminton Campaz.
  • Jhon Córdoba.
  • Luis Javier Suárez.

Se presentaron excepciones de jugadores jóvenes y que tienen un buen rendimiento en sus clubes, como el caso de Juan Camilo Hernández, quien brilla en Real Betis a sus 27 años o nombres del fútbol brasileño como Juan Camilo Portilla (27), Jorge Carrascal (28) y Kevin Castaño (25).

Los otros ocho futbolistas que excluyó superan la barrera de los 31 años. David Ospina, Camilo Vargas, Yerry Mina, Déiver Machado, Johan Mojica, Santiago Arias, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, no tienen la aprobación del comunicador.

Carlos Antonio Vélez propuso 57 jugadores para la Selección Colombia

Vélez habló sobre decenas de jugadores que merecen, según su concepto, comenzar a ser acercados a los procesos de la Selección Colombia de Mayores.

Mencionó algunos jugadores que ya han tenido proceso previo, como Alfredo Morelos, Jhon Jáder Durán o Yaser Asprilla, pero también nombró a juveniles como Halam Loboa del DIM o Joel Canchimbo de Junior, entre muchos otros.

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