Javier Fernández 'El Cantante del Gol', despide a familiares fallecidos tras terremoto

El periodismo deportivo colombiano se viste de luto tras confirmarse el trágico desenlace de las labores de búsqueda en Cali. Después de más de 72 horas de angustia e incertidumbre tras el sismo que sacudió al suroccidente del país, las autoridades y organismos de socorro confirmaron el hallazgo sin vida de tres integrantes de la familia del reconocido narrador Javier Fernández Franco, popularmente conocido como el ‘Cantante del Gol’.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Alejandra Vivas Jiménez, de 35 años; su pequeño hijo Martín Vivas, de solo 10 años; y doña Amparo, madre de Alejandra y abuela del menor.

Todos se encontraban atrapados bajo las estructuras colapsadas del edificio Ana Pilar, ubicado en la carrera 56 de la capital del Valle del Cauca, una de las zonas urbanas más golpeadas por la emergencia sísmica.

Días de angustia e intensa búsqueda

Durante las prolongadas jornadas de rescate, la familia Vivas y sus allegados mantuvieron la esperanza de encontrarlos con vida.

El caso cobró amplia visibilidad luego de que se reportaran supuestas señales de vida provenientes de los escombros donde se encontraba el pequeño Martín, lo que movilizó a voluntarios, socorristas y ciudadanos a solicitar maquinaria pesada —incluidas grúas de gran capacidad— para acelerar la remoción de escombros.

Desde el exterior del país, donde lo sorprendió la emergencia, el ‘Cantante del Gol’ utilizó activamente sus redes sociales para convocar a cadenas de oración, difundir fotografías de sus familiares y solicitar apoyo constante a las autoridades locales.

“Yo sé que confiando en Dios… les voy a pedir dos favores a todos: que oremos para que aparezcan, que oremos para que todo salga bien”, había expresado públicamente el comunicador en medio del desespero.

Un desgarrador adiós

Lamentablemente, el despliegue de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Cuerpo de Bomberos culminó con la recuperación de los cuerpos sin vida, apagando las esperanzas de los suyos. Tras confirmarse la noticia, el relator deportivo rompió el silencio con un emotivo mensaje de gratitud y despedida dirigido a la opinión pública.

“Gracias a todas las personas que me ayudaron, que compartieron, que oraron, que preguntaron. Ese apoyo no se olvida. Lastimosamente, mis familiares fallecieron. Los vamos a recordar siempre con amor. Que descansen en paz”, manifestó Fernández a través de sus plataformas oficiales.

A su vez, los allegados directos emitieron un comunicado colectivo reafirmando el sentimiento de dolor: “Con profundo dolor les comunicamos que Alejandra, Martín y doña Amparo descansan en paz junto a Dios”.

El caso de la familia del narrador refleja la tragedia humanitaria que atraviesa la región, donde el censo oficial de las autoridades ya reporta más de 280 personas fallecidas, miles de heridos y decenas de edificaciones colapsadas.

Distintas figuras del deporte, la locución y el entretenimiento en Colombia continúan enviando mensajes de solidaridad y condolencias a Javier Fernández en este desgarrador momento personal.