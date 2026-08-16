Terremoto de magnitud 6.1 cerca de Vanuatu se presentó este domingo 16 de agosto

Este domingo 16 de agosto se presentó un terremoto de magnitud 6.1 cerca de Vanuatu, por los lados del sur del Pacífico en el continente de Oceanía.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro fue a 56 kilómetros al noroeste de la pequeña aldea Port Olry, en la isla Espíritu Santo. La profundidad fue de 188 kilómetros.

Terremoto no deja fallecidos ni heridos hasta el momento

Hasta el momento, el sismo no deja daños ni víctimas. Adicionalmente, el Departamento de Gestión de Desastres Naturales de la isla descartó la alerta de tsunami.

Vanuatu tiene una extensa historia relacionada con los terremotos. El Departamento de Meteorología y Geopeligros explica que la isla está en una región con alta actividad sísmica, debido a que está en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico.

En este punto, según explican los expertos, convergen varias placas tectónicas. Por eso, los temblores más frecuentes se presentan por actividades en la zona de subducción, lo que es igual a cuando la placa indo-australiana se desliza por debajo de la placa del Pacífico.

¿Por qué ocurren terremotos en Vanuatu?

Sumado a ello, experimenta una constante actividad volcánica, que puede llegar a ser otro detonante para los terremotos. A esto se le agrega la presencia de microplacas y fallas en las placas.

Cuando se presenta un movimiento de esta categoría, las autoridades deben estar pendientes de posibles tsunamis. El hecho de que sea una isla implica que los sismos pueden generar movimientos caóticos en el agua.

El último hecho en Vanuatu ocurrió el lunes 30 de marzo. Se dio un terremoto de magnitud 7.3, a las 7:44 p.m. y a 35 kilómetros del noreste de Luganville, la segunda ciudad más grande.

Hace año y medio, en diciembre de 2024, se presentó una tragedia cuando más de una decena de personas fallecieron y 200 quedaron lesionadas por un sismo de 7.4 en Port Vila.