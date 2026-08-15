Lo que un terremoto puede provocar en su salud semanas después

El impacto de un terremoto no termina cuando deja de moverse el suelo. Días e incluso semanas después pueden aparecer efectos físicos, emocionales y de salud pública relacionados con las lesiones, el estrés, la falta de sueño, los desplazamientos y las interrupciones en servicios esenciales.

La OPS/OMS advierte que las emergencias pueden generar consecuencias para la salud mental tanto a corto como a largo plazo. Aunque muchas personas presentan reacciones de estrés que disminuyen con el tiempo, algunas pueden desarrollar problemas que requieren atención.

¿Qué síntomas pueden aparecer después de un terremoto?

Una de las consecuencias menos visibles puede estar relacionada con la salud mental. Después de vivir un evento potencialmente traumático son posibles el miedo, la angustia, la dificultad para dormir, la sensación de estar permanentemente alerta o la preocupación constante ante la posibilidad de que vuelva a ocurrir.

La OPS señala que la mayoría de las personas expuestas a emergencias presentan reacciones de estrés esperables que tienden a disminuir con el tiempo. Sin embargo, algunas personas pueden desarrollar cuadros de ansiedad, depresión u otros problemas de salud mental.

También puede aparecer una sensación de que el cuerpo sigue percibiendo movimientos después del sismo. Esta experiencia puede estar relacionada con la respuesta de alerta y el impacto emocional del evento, pero si los síntomas son persistentes o interfieren con la vida cotidiana, es recomendable buscar valoración profesional.

Otro aspecto es el sueño. El miedo a nuevas réplicas, los cambios de vivienda y la alteración de las rutinas pueden dificultar el descanso, especialmente en personas que permanecen en zonas afectadas.

La OPS/OMS recomienda incorporar la atención en salud mental dentro de la respuesta a los desastres y no considerarla un asunto secundario frente a las lesiones físicas.

¿Qué riesgos para la salud pueden aparecer semanas después?

El problema tampoco se limita a quienes resultaron heridos. Cuando un terremoto obliga a miles de personas a desplazarse o permanecer temporalmente en lugares con alta concentración de población, pueden aumentar otros riesgos.

La experiencia reciente de la OPS tras los terremotos registrados en Venezuela muestra que, semanas después de una emergencia, las prioridades sanitarias pasan también por agua segura, saneamiento, vacunación, vigilancia de enfermedades y continuidad de tratamientos médicos.

Esto es especialmente importante para personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, niños, adultos mayores y personas que necesitan medicamentos de manera permanente. Una interrupción en sus tratamientos puede convertirse en un problema de salud adicional durante la recuperación.

La salud mental también permanece entre las necesidades de esta etapa. La OPS ha advertido que las pérdidas, el desplazamiento y la incertidumbre pueden mantener las necesidades de apoyo psicológico incluso cuando la fase inicial de rescate ya terminó.

Por eso, la recuperación de un terremoto debe mirar más allá de las lesiones de los primeros días. Dormir adecuadamente, mantener tratamientos médicos, acceder a agua segura y prestar atención a cambios persistentes en el estado emocional también hacen parte de la recuperación.